Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру контакт центра российского банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры контакт центра крупного российского банка. Заказчик в сжатые сроки получил масштабируемое отказоустойчивое решение, помогающее сократить операционные издержки.

Банк принял решение модернизировать свой контакт-центр в целях повышения скорости и качества обслуживания на фоне роста клиентской базы. Кроме того, необходимо было обеспечить технологическую независимость важных ИТ-систем от иностранного ПО. Действующая CRM-система от зарубежного вендора не могла обеспечить требуемый уровень надежности, так как имела ограничения в технической поддержке, возможности обновления и расширения функционала.

Специалисты Bell Integrator перенесли бизнес-процессы контакт-центра банка на новое решение и выполнили полную миграцию данных. Переход был реализован бесшовно, с параллельной работой старой и новой систем, что дало возможность заказчику не останавливать важные для бизнеса клиентские сервисы.

Эксперты компании всего за 9 месяцев создали полноценный функционал контакт-центра, состоящий из двух личных кабинетов (ЛК). ЛК администратора содержит бизнес-функции по администрированию справочников. ЛК оператора поддерживает следующие бизнес-функции: регистрация тематик; CTI-панель; работа с лидами/заявками; работа с организациями; подключение продуктов; отправка SMS/Email.

Реализация проекта обеспечила заказчику независимость от проприетарного программного обеспечения, а для технической поддержки обновленного контакт-центра достаточно небольшой команды специалистов. Кроме того, созданный продукт полностью соответствует требованиям законодательства РФ по безопасности и импортозамещению.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных
Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Результатом работы команды Bell Integrator FabricaONE.AI стало создание отказоустойчивого решения с увеличенной пропускной способностью каналов коммуникаций, которое легко масштабируется и дорабатывается под нужды банка. Заказчик получил не только экономию вычислительных ресурсов и снижение расходов на оплату лицензий и технической поддержки иностранного ПО, но и сокращение операционных издержек.

«Модернизация контакт-центра — это лишь первый шаг в рамках масштабного технологического обновления. Мы применили лучшие технические практики, которые теперь можно экстраполировать на все остальные функциональные блоки. В результате банк получает не просто замену системы, а гибкую и независимую функциональность, способную оперативно реагировать на нужды клиентов и развиваться без внешних ограничений», – сказал Дмитрий Звездов, руководитель проекта Bell Integrator.

Другие материалы рубрики

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

Российским банкам разрешат подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще