Аналитика «МТС Банка»: россияне стали реже путешествовать

«МТС Банк» проанализировал траты россиян на путешествия в I квартале 2026 г. Анализ собственных данных показал, что количество бронирований отелей в начале года сократилось на 18%, а средние чеки на проживание выросли на 23%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и общее замедление потребительского спроса привели к уменьшение покупок в туристической отрасли. Аналитики отмечают, что Ближний Восток — не только одно из популярных туристических направлений, но и один из ключевых авиахабов. Отмена рейсов по этому направлению привела к удлинению маршрутов и значительному увеличению транспортных расходов по другим направлениям, что сделало отдых за рубежом менее доступным для россиян.

По данным «МТС Банка», больше всего в I квартале 2026 г. упал спрос на бронирование отелей – количество транзакций сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 23% до 14050 руб.

Спрос на авиабилеты снизился на 11%, а на железнодорожные билеты – на 9%. При этом средние чеки выросли на 10% до 20 760 руб. и 22% до 5850 руб. соответственно.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Также россияне стали чуть реже обращаться и в турагентства – количество транзакций снизилось на 6% год к году. Незначительное снижение покупок при недоступности одного из самых популярных направлений, свидетельствует, что россияне смогли переориентироваться на другие страны. Рост средних чеков в туристических компаниях за год составил 15% до 38 200 руб.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в январе-марте 2025-2026 гг.

