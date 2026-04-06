«Абсолют Банк» провел API-интеграцию с платформой «Движ»

«Абсолют Банк» обновил условия партнерства с платформой «Движ», которая предоставляет своим клиентам набор сервисов по автоматизации сделок с недвижимостью, объединяя застройщиков, банки и клиентов в единую цифровую экосистему. Ключевым элементом технологического обновления стало подключение «Абсолют Банка» к платформе «Движ» по сверхбыстрому протоколу API.

Теперь обмен данными между «Абсолют Банком» и застройщиками, работающими с «Движ», происходит в режиме реального времени через прямое API-соединение. Это означает, что информация о клиенте, выбранном им объекте и параметрах заявки передается мгновенно без участия человека. В результате время принятия решения по ипотечной заявке сокращается до нескольких минут. Для клиента, который рассматривает покупку недвижимости в жилом комплексе, подключенном к платформе Движ, такой способ дает возможность получить предварительно одобрение еще на этапе бронирования квартиры. Это существенно повышает уверенность в сделке и позволяет фиксировать выгодные условия кредитования без задержек.

Еще одним важным элементом технологического обновления стал запуск личного кабинета ипотечного клиента на сайте банка. Данный сервис создан совместно с платформой «Движ». В личном кабинете клиент может: заполнить анкету на ипотеку в удобном цифровом формате; загрузить необходимые документы без посещения отделения банка; отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени; получить решение по ипотеке в течение нескольких минут.

После получения одобрения дальнейшее оформление сделки происходит в привычном формате через персонального менеджера «Абсолют Банка». Квалифицированный специалист сопровождает клиента на всех последующих этапах: от подготовки договоров до выдачи кредита и регистрации сделки.

«Развитие партнерства с платформой «Движ» — важный этап в реализации нашей цифровой стратегии. Мы стремимся сделать ипотечный процесс максимально комфортным для клиента, убрав барьеры на самом первом и самом важном этапе — этапе получения одобрения по ипотечной заявке. При этом мы сохраняем персональное сопровождение: после получения одобрения с клиентом работает опытный менеджер, который помогает оформить сделку без стресса и проволочек. Мы видим в этом гибридном формате «цифровая скорость плюс человеческое участие» оптимальную модель для современного ипотечного сервиса», — сказал управляющий директор цифровых сервисов и продаж «Абсолют Банка» Иван Любименко.

«Запуск API-интеграции с «Абсолют Банком» — это не только про скорость, но и про безопасность для всей цепочки: партнер, банк и покупатель. Все работают с одними и теми же данными в одно и то же время по сверхбыстрому защищенному каналу связи с сквозным шифрованием. Никаких промежуточных звеньев, никакого ручного ввода, никаких утечек, никакой потери времени. Личный кабинет ипотечного клиента для сайта банка — видимая часть этой же логики: человек в режиме реального времени видит то, что происходит с его заявкой, потому что под капотом всё уже связано. Именно так мы и строим «Движ», как систему, где интеграция перестаёт быть проектом и становится инфраструктурой», — отметил Дмитрий Охрименко, управляющий партнер «Движа».