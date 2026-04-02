В интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут международного платежа

Предприниматели, которые работают с зарубежными контрагентами, получили сервис для международных расчётов. Теперь в интернет-банке «СберБизнес» можно подобрать оптимальный маршрут для платежа за границу всего за 5 минут. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Клиенту достаточно заполнить несколько полей: сумма, валюта, получатель, банк получателя и предмет оплаты. ИИ-агент автоматически анализирует все доступные варианты и по каждому показывает ключевые условия. Клиенту остаётся выбрать подходящий и подтвердить — банк проведёт платёж.

Сервис доступен круглосуточно и без выходных как в веб-версии «СберБизнеса» (разделы «Международные расчёты» и «ВЭД»), так и в мобильном приложении интернет-банка «СберБизнес» в разделе «ВЭД и расчёты».

