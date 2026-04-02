Российская компания внедряет ИИ-платформу автоматизации коммуникаций в Центральном банке Кубы

1 апреля 2026 г. в Санкт-Петербурге в рамках заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК) подписано соглашение о внедрении ИТ-решений российской технологической группы Voxys в Центральный банк Республики Куба. Подписание состоялось при участии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра Республики Куба, министра внешней торговли и иностранных инвестиций Оскара Переса-Оливы Фраги. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Документ подписали директор по международному сотрудничеству Voxys Андрей Семенов и министр, президент Центрального банка Кубы Хуанна Лилия Дельгадо Портал. Соглашение носит трехсторонний характер: в качестве третьей стороны выступает кубинская ИТ-компания ITCódigo S.U.R.L., от имени которой документ подписан Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в России Энрике Орта Гонсалесом.

Проект предусматривает внедрение интеллектуальной платформы автоматизации клиентских коммуникаций финансового регулятора. Решение включает голосовые и текстовые ИИ-ассистенты, инструменты обработки естественного языка (NLP), а также омниканальную архитектуру взаимодействия с пользователями.

Платформа позволяет обрабатывать значительную часть обращений в автоматическом режиме, включая входящие и исходящие коммуникации, и масштабируется под высокую нагрузку. Архитектура решения адаптирована для работы в защищенных контурах и соответствует требованиям к системам, применяемым в сегменте критической информационной инфраструктуры.

В рамках проекта реализована локализация технологий, включая адаптацию моделей под испаноязычную среду и особенности пользовательских сценариев. Также проведена подготовка и обучение локальных специалистов для дальнейшей эксплуатации и развития решений.

Соглашение стало продолжением сотрудничества, начатого в 2025 г., когда Voxys и ITCódigo S.U.R.L. запустили совместные проекты по передаче компетенций, пилотным внедрениям и интеграции решений в государственные цифровые сервисы Кубы.

Используемые решения являются собственными разработками компании и не зависят от зарубежных технологических платформ. Это позволяет обеспечить контроль над данными и снизить риски, связанные с использованием внешних инфраструктурных сервисов.

Проект в Центральном банке Кубы рассматривается как пилот для масштабирования решений на рынки Латинской Америки, включая Мексику, Аргентину, Чили и Перу. Параллельно компания реализует проекты в странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии, где востребованы решения для автоматизации массовых клиентских коммуникаций и цифровых сервисов.

