ИТ-компания TYMY разработала инструмент продвинутой аналитики для партнеров SaaS-платформы

На 2026 в компании запланировали релиз новых продвинутых аналитических инструментов и отдельных продуктов, для управления партнерскими сетями с использованием возможностей искусственного интеллекта. Одним из них стал инструмент управленческой аналитики партнерских каналов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители TYMY.

Сервис управленческой аналитики внутри SaaS-платформы TYMY был запущен в середине марта 2026 г. Инструмент является логическим дополнением к уже существующем комплексному решению для банков, автоматизирующему взаимодействие с партнерскими сетями. Аналитика охватывает до 250 различных атрибутов, чтобы максимально точно отслеживать взаимодействие пользователей с разными банковскими и финансовыми продуктами на всех этапах воронки и принимать управленческие решения на основе данных.

«В современном мире менеджмент на основе точных данных, то есть data driven подход к управлению проектами — это уже не дополнительная возможность, а жизненная необходимость практически для любого бизнеса. И в особенности для банковского сектора, в котором изменения происходят постоянно, имплементируются быстро, и эффект от них может существенно влиять как на подходы к реализации разных продуктов, так и на эффективность бизнеса в целом, – сказал Никита Арзамасцев, директор по продукту (CPO) ИТ-компании TYMY. – При этом для банков работа с партнерскими сетями через внешние платформы — чаще всего достаточно закрытый процесс, собственные данные о пользовательском опыте они начинают собирать условно лишь на середине воронки (например после получения заявки, оформленной пользователем на внешней платформе). Но для комплексного понимания ситуации необходима прозрачность на всех этапах, начиная от точек авторизации. Именно такую прозрачность и обеспечивает наше решение на базе BI-систем с интеграцией инструментов продвинутой аналитики и МL. Мы работаем с большими и разнородными массивами данных с целью находить скрытые паттерны и взаимосвязи и даем возможность управленцем банков получать инсайты о востребованности их продуктов, а также динамически сегментировать пользователей и предлагать на основе сегментации кастомизированные сценарии, условия и услуги».

Сейчас инструментарий продвинутой аналитики на платформе запущен для одного банка-партнера, разработчики TYMY тестируют функционал системы, удобство интерфейса, оценивают необходимость доработок. До лета планируется подключение к новому инструменту всех банков-партнеров, которые уже работают с платформой TYMY. Как отмечает Никита Арзамасцев, это только первый шаг, который компания запланировала в 2026 г. В рамках развития линейки сервисов в компании запланирован запуск еще нескольких аналитических инструментов, направленных на увеличение эффективности бизнеса банков-партнеров, а также ИИ-ассистент, работающий как классический co-pilot — для партнеров и для пользователей платформы.