Сбербанк запустил чат поддержки предпринимателей в национальном мессенджере

Сбербанк запустил чат поддержки предпринимателей в национальном мессенджере. Теперь предприниматели могут получить консультацию в мессенджере Mах по любому продукту или сервису Сбербанка для бизнеса. Причем для этого необязательно быть клиентом банка. Специалисты службы поддержки ответят на общие вопросы. А если понадобится авторизоваться — предложат перейти в мобильное приложение или веб-версию интернет-банка «СберБизнес». Сообщать конфиденциальную информацию, включая персональные данные, в мессенджере не потребуется. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «У предпринимателей появился еще один канал для оперативного общения с банком. Теперь для консультаций по общим вопросам необязательно заходить в «СберБизнес» или звонить в контакт-центр. В Mах можно получить актуальную информацию о всей продуктовой линейке: просто, быстро, понятно. Наш чат будет особенно полезен тем, кто выбирает банк для бизнеса или интересуется конкретными услугами. Сбербанк видит большой потенциал мессенджера для дальнейшей интеграции с нашими сервисами, в том числе на основе искусственного интеллекта. Мы расцениваем Mах как стратегически значимую площадку для взаимодействия с клиентами и будем развивать наш чат в мессенджере».

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Другие материалы рубрики

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов

Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
