«Ozon Банк» запустил бесплатный сервис аналитики для продавцов маркетплейсов

Клиент, имеющий расчетный счет в Ozon Банке, теперь может подключить сервис в личном кабинете. Сейчас он предоставляет аналитику по продажам на Ozon и WB. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Сразу после подключения предприниматель получает бесплатный доступ без ограничений по времени ко всем функциям: товарной аналитике, ABC-анализу, доходам и расходам, а также динамике продаж — графики заказов, процент выкупа и другое. Сервис поможет рассчитать реальную прибыль и проанализировать продажи на разных площадках, чтобы эффективнее оценить текущий бизнес, работать с матрицей и ценой.

Все данные по продажам продавца подгружаются автоматически, для расчёта маржинальной прибыли потребуется дополнительно ввести себестоимость товаров.

«Мы понимаем, как для предпринимателя важна работа с данными, поэтому создали бесплатный сервис с широким функционалом и понятным простым интерфейсом. Доступ к аналитике поможет сократить потраченное время на рутинные процессы по сбору информации и даст клиентам возможность сконцентрироваться на росте бизнеса и развитии его самых перспективных направлений», — сказал руководитель B2B-платформы «Ozon Банка» Иван Мещеряков.

