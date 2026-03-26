«Солантек» и Fplus представили импортонезависимое процессинговое решение для банков

Производитель электроники Fplus и разработчик программных решений для финансового сектора компания «Солантек» объявили об успешном проведении тестирования процессинговой платформы Solar Transaction Processing Suite 2.0 на оборудовании Fplus. Испытания прошли в рамках проекта отраслевых полигонов, реализуемого под эгидой ИЦК «Финансы».

Решение компании «Солантек» было развернуто на вычислительном кластере Fplus и прошло серию функциональных и нагрузочных испытаний в условиях и конфигурации, идентичных реальной банковской эксплуатации, включая шифрование базы данных и должный уровень журналирования событий в системе. Тестирование включало эмуляцию интенсивного потока транзакций, сбор метрик и мониторинг работы системы.

Аппаратная часть полигона построена на базе реестрового оборудования Fplus. В ее состав входят серверы «Спутник», «Союз» и «Восход», система хранения данных «Салют» и сетевой коммутатор FDS-5456YC. Использовался стек российского ПО: Astra Linux, Zvirt, PostgresPro, а также полнофункциональная процессинговая платформа Solar Transaction Processing Suite 2.0, включённая в реестр российского ПО.

В ходе 12-часового нагрузочного теста платформа Solar показала стабильную работу при нагрузке 810 TPS, в профиль нагрузки входили сценарии покупок, возвратов и операций в банкоматах. Решение «Солантек» обеспечило высокую ресурсную эффективность на оборудовании Fplus: ~9,1 TPS/ядро и ~3,9 TPS/ГБ ОЗУ, при этом 100% транзакций завершились успешно, а соответствие требованиям полигона по времени обработки составило 99,99997%. Все указанные метрики являются ключевыми для оценки стоимости эксплуатации процессингового решения.

«Архитектура вычислительного кластера обеспечивает необходимый уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости для тестирования высоконагруженных банковских систем, в том числе процессинговой платформы компании «Солантек». Успешная проверка работоспособности решений продуктовой линейки Solar на нашем оборудовании демонстрирует технологическую зрелость российского стека «железо плюс софт» в платежной инфраструктуре», — сказал директор по стратегическому развитию Fplus Станислав Поплавский.

«Для российского рынка ИТ критически важно обеспечить технологическую независимость, при этом улучшая качество обслуживания и снижая операционные издержки наших клиентов. Успешные испытания в очередной раз показали, что система Solar является надежным, функциональным и масштабируемым решением для финансовых организаций любого размера», — отметил руководитель проектного офиса «Солантек» Дмитрий Латников.

Проект отраслевых полигонов создан для проверки совместимости и производительности отечественного ПО и оборудования в ключевых классах банковских систем, включая АБС, процессинг, дистанционное банковское обслуживание и др. Все решения тестируются на полностью импортонезависимом технологическом стеке.

Полигон функционирует по модели, максимально приближенной к промышленной эксплуатации. Разработчики разворачивают собственные решения на отечественном оборудовании и проводят имитацию реальной нагрузки. Результаты тестирования защищаются перед представителями банковского сообщества и регулятора. Такой подход снижает риски при переходе на российские технологии и дает возможность принимать решения о внедрении, опираясь на валидированные данные об эффективности продуктов.

