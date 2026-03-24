«Цифровой прораб» для бизнеса: Сбербанк внедрил ИИ-агента в девелоперской компании AB Centrum

Московский банк Сбербанка реализовал проект по внедрению корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») в деятельность девелоперской компании AB Centrum, одного из игроков рынка коммерческой недвижимости Москвы и Московской области. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaChat Enterprise – это корпоративная платформа для создания ИИ-агентов, построенная на базе российской языковой модели, включенной в реестр Минцифры. Ключевое отличие продукта – возможность работы внутри защищенного контура компании. Платформа интегрируется с внутренними системами, базами знаний и офисными приложениями, что позволяет ИИ-агентам решать конкретные задачи:

– Ускорение подготовки и согласования документации по проектам – договоры, технические задания, письма, отчеты, протоколы и другие документы теперь создаются и согласовываются быстрее.

– Прозрачное и оперативное управление портфелем строек – благодаря умному поиску и аналитике по документам руководители получают актуальную информацию в режиме реального времени.

– Разгрузка ключевых специалистов – вместо повседневной работы с текстами и таблицами сотрудники могут решать стратегические задачи компании.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня бизнесу мало просто «оцифроваться» — нужно реально ускоряться, думать быстрее рынка. ИИ-агент от «ГигаЧат Бизнес» берет на себя значительную часть рутинных операций, освобождая время специалистов для взаимодействия с клиентами и развития перспективных проектов. Таким образом, компания получает не просто цифровой инструмент, а полноценного ИИ-помощника, адаптированного под специфику девелоперского бизнеса и работающего внутри корпоративной инфраструктуры. Что особенно важно — это не разовая история. Мы идем вместе дальше, поддерживая амбициозные проекты наших партнеров».

Гари Алексанян, генеральный директор AB Centrum: «Девелопмент — это всегда про детали, сроки и огромное количество документов. Иногда кажется, что ты управляешь не стройкой, а комитетом по статистике. С внедрением «ГигаЧат Бизнес» ситуация изменилась кардинально. У нас появился «цифровой коллега», который не устает, не теряет контекст и помогает держать под контролем весь проектный поток. Мы стали быстрее готовить решения, быстрее согласовывать процессы, а главное — освободили время команды для действительно важных задач. Для нас это не просто ИТ-проект, а серьезное конкурентное преимущество. И мы рассчитываем вместе со «Сбером» масштабировать этот эффект на новые проекты».

Внедрение «ГигаЧат Бизнес» является частью стратегии Московского банка Сбербанка по цифровизации столичной экономики.