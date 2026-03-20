SberPay помог жителям СЗФО совершить более 171 млн покупок за год

Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за 2025 г. превысило 171,2 млн операций, что на 47% больше, чем за весь 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Лидером по количеству транзакций стал Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили 91,7 млн операций в прошлом году. На Петербург приходится и крупнейшая доля от объёма платежей, также в лидерах — Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.

По статистике «Сбера», за прошлый год обороты по альтернативным способам оплаты (включая SberPay) по всей России превысили 5 трлн руб.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Цифровизация стирает лишние барьеры между желанием и действием. SberPay — в этом смысле очень человечный сервис, ведь он подстраивается под ритм и образ каждого человека — для одних важно, чтобы транзакции были мгновенными, для других принципиально разнообразие методов оплаты. И SberPay дает эту свободу не через навязывание единственно верного сценария, а через уважение к привычкам человека».

Сервис SberPay включает ряд платёжных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную «Оплату улыбкой» по биометрии.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

