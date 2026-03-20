Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами в офлайне выросла до 44%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным эквайринговой сети банка, их доля в офлайне растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Банк изучил статистику бесконтактных платежей смартфонами в офлайне в 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay.

По данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших по величине в России) растет доля бесконтактных платежей смартфонами в общем количестве офлайн-покупок. Так, по итогам 2025 г. она достигла 44% по количеству платежей (годом ранее – 42%) и до 38% по сумме платежей (37% – в 2024 г.).

Активное развитие российских сервисов бесконтактных платежей заметно сказывается на особенностях платежного поведения россиян. Так, банк «Русский Стандарт» продолжает отмечать тренд на рост доли бесконтактных оплат смартфонами в общем количестве офлайн-покупок.

При этом классические платежи по пластиковым банковским картам в офлайне традиционно лидируют. Тем не менее их доля по количеству здесь снижается на фоне роста популярности бесконтактных платежей смартфонами – до 56% в 2025 г. с 58% в 2024 г. По сумме аналогичная доля снизилась до 62% с 63% в 2024 г.

Смартфон – удобный платежный инструмент, который всегда под рукой. С его помощью легко расплатиться в магазине или кафе, в общественном транспорте или на АЗС.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
В 2025 г. россияне совершать покупки бесконтактными платежами смартфонами чаще и на более высокие средние чеки. Так, согласно статистике банка, средняя сумма такого платежа в минувшем году – 1 385 руб. Годом ранее она была 1 142 руб.

При этом средний чек покупки по карте в 2025 г. вырос до 1 734 руб. с 1 421 руб. годом ранее.

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети Банка «Русский Стандарт» в офлайне были изучены бесконтактные платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay, а также карточные платежи в 2025 и 2024 гг.

Другие материалы рубрики

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов

Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению

Банки обязали проверять клиентов на предмет заражения ПО

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще