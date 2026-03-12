«ДиалогНаука» выполнила тест на проникновение для Москоммерцбанка

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела аудит информационной безопасности инфраструктуры КБ «Москоммерцбанк» (АО). Был проведен тест на проникновение, позволяющий определить степень защищённости автоматизированных систем банка от внешних и внутренних атак со стороны потенциальных злоумышленников. Об этом CNews сообщил представитель «ДиалогНауки».

Банковская отрасль является одной из наиболее привлекательных для киберпреступников, поскольку банки хранят значительные объемы конфиденциальной информации клиентов. Поэтому требования к проведению тестирования на проникновение здесь особенно высоки.

Москоммерцбанк как участник российской банковской системы строго следует требованиям и нормативам отечественных надзорных ведомств и регуляторов.

Москоммерцбанк выбрал компанию «ДиалогНаука» в качестве исполнителя проекта для получения независимой и объективной оценки защищенности информационных активов банка от внешних и внутренних атак со стороны потенциальных злоумышленников, а также для выполнения регуляторных требований положений Банка России.

Проект состоял из одного этапа и включал в себя внешнее и внутреннее тестирование на проникновение. Специалисты «ДиалогНауки» провели моделирование атак со стороны потенциальных злоумышленников на информационные активы банка.

По итогам тестирования консультанты компании «ДиалогНаука» подготовили подробный отчет и разработали перечень мероприятий по совершенствованию процессов обеспечения информационной безопасности банка.

«Тест на проникновение даёт возможность банкам своевременно обнаружить слабые места в своей ИТ-инфраструктуре и принять меры для их устранения. Мы благодарны КБ «Москоммерцбанк» за выбор нашей компании в качестве исполнителя и надеемся на сотрудничество в будущем», – отметил Виктор Сердюк, генеральный директор «ДиалогНауки».

«Мы понимаем значимость информационной безопасности в условиях постоянного повышения сложности и роста числа кибератак. «ДиалогНаука» помогла нам усилить готовность к современным угрозам и обеспечить надежную защиту данных наших клиентов, как всегда показав крайне высокий уровень мастерства и клиентоориентированности», – сказал Олег Задорожный, начальник управления защиты информационных ресурсов КБ «Москоммерцбанк».

Другие материалы рубрики

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще