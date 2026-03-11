CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Time запустил функцию миграции данных из Telegram

«Т-Банк» расширил функционал своего мессенджера Time и запустил бесшовный инструмент для переноса рабочих коммуникаций в корпоративный мессенджер Time. Компании смогут сохранить историю переписки и структуру рабочих чатов, переместив их в защищенный контур, не теряя контекст и не смешивая работу с личным общением. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Time — корпоративный мессенджер и комплексное решение для бизнес-коммуникаций, разработанное на основе технологической экспертизы «Т-Банка» в построении высоконагруженных коммуникационных систем. Продукт создавался с учетом требований крупного бизнеса и уже используется в средах с десятками тысяч пользователей.

Time запустил функцию миграции из Telegram, которая позволяет импортировать архивы чатов и каналов, а затем восстановить их структуру уже внутри корпоративного мессенджера. После импорта компании достаточно добавить сотрудников в соответствующие чаты в Time, чтобы продолжить обсуждения и проектную работу в новом пространстве. В рамках программы компаниям предлагают бесплатный пилот Time сроком на две недели, что позволяет протестировать инструмент миграции и оценить работу мессенджера без дополнительных затрат.

«Многие российские компании выстроили ключевые процессы в Telegram и сегодня задают один и тот же вопрос: как уйти, чтобы ничего не потерять. Новая функция миграции — это мост из Telegram в Time, который позволяет сохранить историю общения и плавно перейти к управляемой и защищенной среде», — отметили представители «Т-Банка».

Запуск инструмента миграции стал ответом на ситуацию, когда из‑за ограничений и перебоев в работе Telegram бизнес рискует потерять доступ к критичным рабочим чатам и переписке. Использование Time, как подчеркивают в компании, позволяет заранее подготовиться к любому сценарию, не обнуляя историю коммуникаций и избегая хаотичного перехода на новые каналы связи.

Time уже несколько лет используется российскими компаниями как корпоративный мессенджер. В отличие от публичных сервисов, он изначально создавался как рабочая среда: отдельное пространство для бизнеса, не связанное с личными чатами и развлекательным контентом. В мессенджере доступны чаты для команд и проектов, каналы для объявлений и новостей, а также статусы доступности и настраиваемые уведомления, позволяющие сотрудникам не находиться в режиме «онлайн 24/7».

Система предусматривает понятную иерархию прав и ролей: можно отдельно настраивать доступ для внутренних команд, руководителей, проектных групп и внешних подрядчиков. Это позволяет компаниям структурировать коммуникации и управлять доступом к информации в зависимости от задач и уровня ответственности.

Перенос рабочих коммуникаций из Telegram в Time позволяет бизнесу вернуть контроль над данными. История переписки и файлы хранятся в российской юрисдикции, при этом доступны как облачная модель, так и локальное размещение (on‑premise) на мощностях заказчика. Компании могут разграничивать права доступа для сотрудников и контрагентов, а также централизованно управлять сохранностью и жизненным циклом переписок.

Рабочая история фиксируется и хранится в корпоративном контуре, а не в личных аккаунтах сотрудников в публичных мессенджерах. Это снижает риски потери данных при увольнении или смене устройств и упрощает выполнение требований по безопасности и комплаенсу.

В «Т-Банке» ожидают, что спрос на такие решения будет расти по мере того, как компании будут переводить критичную инфраструктуру коммуникаций из публичных сервисов в специализированные корпоративные продукты.

