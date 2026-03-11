CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы ИТ в банках
|

Что покупали иностранцы в России на Китайский Новый год

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» изучили* платежи иностранцев по карте туриста в России в период празднования Китайского Нового года. В период празднования (с 17 февраля по 3 марта 2026) общее количество покупок выросло на 70% по сравнению с двумя обычными неделями зимы (с 20 января по 3 февраля). При этом качественный рост демонстрирует и глубина трат: оборот платежей стал больше на 83%. Средний чек, в свою очередь, увеличился на 8% и составил 1,08 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Инфраструктурный рост

Рост трат напрямую связан с доступностью платежных инструментов. Иностранцы получили удобный способ расчетов, избавляющий их от необходимости возить с собой крупные суммы наличных.

«Мы видим устойчивый спрос на российские платежные инструменты со стороны зарубежных гостей. С 17 февраля по 3 марта 2026 г. было выдано на 47% карт больше, чем в период прошлогодних праздников, с 29 января по 12 февраля 2025 г. Это подтверждает, что интерес к поездкам в Россию сохраняется на высоком уровне, а финансовая инфраструктура успешно адаптируется под нужды въездного туризма», — сказал директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Географически центрами притяжения и, соответственно, основными точками расхода средств остаются Москва и Санкт-Петербург.

На что тратят все иностранцы

По сравнению с прошлогодним праздничным периодом число покупок в этом году выросло на 65%, оборот — на 46%, средний чек при этом снизился на 11% до 1,08 тыс. руб. Месяц к месяцу рост составил 70%, 83% и 8% соответственно.

Эксперты отмечают, что туристы все активнее пользуются в том числе локальными сервисами. Россия перестает быть направлением «посмотрел и уехал»: гости задерживаются дольше и живут более насыщенной повседневной жизнью.

Год к году рост по всем туристическим картам показали традиционные категории.

Общепит: оборот вырос на 50%, число покупок — на 66%, а средний чек снизился на 10% до 1,63 тыс. руб.

Продуктовые магазины: оборот вырос на 63%, число покупок — на 78%, средний чек снизился на 8% до 908 руб.

Услуги: оборот вырос на 40%, число оплат — на 17%, а средний чек — на 20% до 804 руб.

Отели: оборот и число покупок не изменились, средний чек снизился на 3% до 3,64 тыс. руб.

Китайские туристы: гастрономия и культурный код

В «ЮMoney» отдельно проанализировали траты пользователей из Китая, посетивших Россию в период своего национального праздника. По сравнению с прошлым годом оборот увеличился на 51%, число покупок — на 67%, средний чек снизился на 10% до 1,07 тыс. руб.

Данные показали интересную закономерность: китайские туристы приезжают в Россию не только за открыточными видами Красной площади и Эрмитажа. Структура их расходов говорит о глубоком интересе к русской культуре и повседневной жизни.

Главным магнитом для гостей из Поднебесной стал российский общепит. Оборот в этой категории вырос на 53% год к году, число покупок увеличилось на 68%, а средний чек снизился на 9%, достигнув 1,64 тыс. руб.

Интересно, что китайские туристы охотно изучают не только ресторанное меню, но и полки продуктовых магазинов. Оборот вырос на 66%, число оплат — на 80%, средний чек составил 912 руб. (-7%).

Логистика путешествия: от отелей до пригородных поездок

Данные о транспортных расходах позволяют понять, как именно китайские туристы перемещаются по России. Наибольшей популярностью пользуется пригородный транспорт: год к году оборот и число покупок в категории увеличились вдвое, а средний чек — на 10% до 159 руб.

Это показывает, что гости из Китая не ограничиваются столицами, но и охотно исследуют пригороды — Золотое кольцо, дворцово-парковые ансамбли Ленинградской области, подмосковные усадьбы и другие.

Туристические агентства и экскурсионные бюро тоже фиксируют рост: оборот увеличился на 18%, число покупок — на 30%, средний чек при этом снизился на 9% до 2,58 тыс. руб. Такая динамика чека может указывать на рост спроса на короткие тематические экскурсии вместо многодневных туров.

В сегменте отелей динамика также активна: год к году оборот вырос на 12%, число покупок — на 5%, средний чек — на 6% до 3,59 тыс. руб. В сравнении с обычными двумя неделями зимы оборот и число покупок в категории выросли на 43%, средний чек не изменился.

От Третьяковки до цирка: культурная программа

Еще один тренд — растущий интерес китайских туристов к русскому искусству и ремеслам. В годовом выражении оборот художественных галерей при покупке картами пользователей из КНР вырос втрое, число покупок увеличилось в два раза, а средний чек составил 1,14 тыс. руб. (+40%). Месяц к месяцу категория показала рост на 95%, 40% и 39% соответственно.

Также в месячном сравнении рост показывают наиболее популярные у туристов категории, что подтверждает интерес к отдыху и национальным вещам и сувенирам.

Так, число покупок в магазинах художественных и ремесленных изделий выросло в 2,5 раза, а их оборот увеличился на 69%. Средний чек при этом снизился на 39% до 1 518 рублей, что может говорить о тенденции к более объёмным покупкам по более низким ценам и скидкам.

Интерес к аутентичным сувенирам вписывается в глобальный тренд: современные китайские путешественники всё реже довольствуются магнитиками и всё чаще ищут предметы с историей и культурным смыслом.

Фотостудии — еще одна точка притяжения. Оборот месяц к месяцу вырос на 19%, а число покупок — на 44%. Фотосессия в русских костюмах или на фоне зимних пейзажей стала обязательным пунктом программы для многих гостей из Китая, о чём свидетельствует и активность в социальных сетях с хештегами о путешествиях в Россию.

Развлекательный сегмент тоже показал уверенный рост. Особенно выделяется категория цирков и парков развлечений: оборот вырос на 94%, число покупок — на 57%, а средний чек — на 23%, достигнув 1,07 тыс. руб.

*Аналитики проанализировали данные за период с 17 февраля по 3 марта 2026 г. в сравнении с прошлогодним праздничным периодом (с 29 января по 12 февраля 2025 г.), а также с двумя обычными неделями (с 20 января по 3 февраля 2026 г.)


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации

Власти не признали нейросеть Сбербанка российским ПО

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще