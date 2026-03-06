Сбербанк и Академия технического творчества и цифровых технологий подписали первое соглашение в Санкт-Петербурге

Сбербанк впервые официально закрепил партнерство с государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Соглашение подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор Академии Валерия Зотова. В церемонии также принял участие первый заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Павел Розов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ключевая цель партнерства — обеспечить цифровую трансформацию образовательной среды и подготовить школьников к вызовам ИТ-индустрии. Сбербанк и Академия объединят экспертизу для развития технологического образования в городе. Помимо внедрения современных цифровых инструментов, партнерство предусматривает запуск профориентационных курсов, которые помогут учащимся сформировать проектное мышление и цифровые навыки. Соглашение позволит расширить практико-ориентированные форматы обучения, усилить интеграцию бизнеса и образования, создать в Петербурге дополнительные условия для подготовки востребованных специалистов.

Сотрудничество Центра исследований и разработки Сбербанка в Санкт-Петербурге с Академией длится не первый год. Эксперты делились опытом с педагогами и учениками, помогая им работать с передовыми технологическими решениями, а школьники погружались в реальные технологические задачи и знакомились с ИТ-профессиями.

Одним из ярких результатов этой коллаборации стал проект «Виртуальная экскурсия по Центру исследований и разработки в формате 360°», который разработали учащиеся Академии. Интерактивный маршрут позволяет любому желающему совершить дистанционный тур по исследовательскому подразделению Сбера, увидеть рабочую атмосферу и погрузиться в мир высоких технологий. Во время церемонии подписания гостям представили видео о разработке виртуальной экскурсии, а команду юных разработчиков и их наставников наградили за вклад в создание проекта.

Следующим этапом взаимодействия станет запуск масштабного проекта по внедрению ИИ-ассистентов в образовательный процесс. Команда Центра исследований и разработки Сбербанка выступит технологическим партнером Академии и обеспечит методическую поддержку. Предполагается, что ИИ-помощники возьмут на себя рутинные задачи педагогов и помогут делать обучение более персонализированным.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Когда школьники под руководством опытных наставников создают довольно сложные ИИ-продукты, например, виртуальные туры, они перестают быть просто учениками. Это уже полноценные участники технологического процесса. Уверен, коллаборация экспертизы "Сбера" и креативности педагогов Академии дадут городу и стране десятки талантливых ребят, готовых уже завтра решать важные задачи в сфере ИТ и инноваций».

Наталья Путиловская, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга: «Партнерство со "Сбером" в лице Академии имеет важное значение для городской образовательной среды. В реализации проекта по ИИ-помощнику участвуют школы города, что позволяет новым инициативам сразу включаться в образовательный процесс и получать практическое применение. Как городская площадка, Академия объединяет вокруг своих проектов множество образовательных организаций, а успешные форматы и подходы могут распространяться шире и становиться частью общей практики. Такое взаимодействие создает возможности для развития у школьников компетенций, знакомства с современными технологиями и формирования навыков, востребованных в профессиях будущего».

Валерия Зотова, директор Академии технического творчества и цифровых технологий: «Мы убеждены, что будущее общего и дополнительного образования неразрывно связано с глубокой интеграцией в реальный сектор экономики. Особую ценность представляет тот факт, что крупный бизнес в настоящее время активно включается в сферу образования и доверяет школьникам решение актуальных технологических задач. Один из ключевых проектов, который планируется в рамках взаимодействия, – создание ИИ-помощника для школ. Данный сервис, разработанный на базе технологий искусственного интеллекта, предназначен для повышения эффективности взаимодействия между участниками образовательного процесса. Объединяя педагогический опыт Академии и актуальные технологические знания, а также инфраструктуру "Сбера", мы обеспечиваем подготовку обучающихся к успешной профессиональной деятельности».

Андрей Кулиев, разработчик проекта, обучающийся Академии технического творчества и цифровых технологий: «Работа вышла очень продуктивной. Я в восторге от офиса, а наш совместный проект произвел на меня неизгладимое впечатление. Теперь я точно знаю, что хочу работать в такой компании, как "Сбер"».