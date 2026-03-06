«Диасофт» поможет банкам ограничивать объем выдачи высокорискованных кредитов

С 1 апреля 2025 г. вступило в силу Указание Банка России от 3 февраля 2025 г. №6993-У «О видах кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов (займов), о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов».

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) – это ограничения, которые вводит регулятор для банков на выдачу рискованных кредитов. Так Банк России предотвращает чрезмерный рост долговой нагрузки населения и защищает финансовые организации от массовых неплатежей. МПЛ устанавливаются с учетом таких характеристик кредита как срок его возврата и значение показателя долговой нагрузки (ПДН).

Компания «Диасофт» разработала продукт «Макропруденциальные лимиты», чтобы поддержать новое законодательство. Он входит в состав решения «Кредитный конвейер» и позволяет банкам ограничивать объем выдачи высокорискованных кредитов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Макропруденциальные лимиты» дает возможность: управлять МПЛ и настраивать их; хранить информацию о выданных кредитах для расчета МПЛ; использовать готовый набор API для интеграции с решением «Кредитный Конвейер» от «Диасофт» и другими внешними системами.

Он также позволяет хранить следующую информацию: сведения о суммах кредитов, выданных юридическим и физическим лицам; сведения об одобренных, но не выданных кредитных заявках, а также об еще рассматриваемых заявках.

Исходя из этих данных, банк может рассчитывать макропруденциальные лимиты и автоматически принимать решение о выдаче кредита или об отказе.

Решение «Кредитный конвейер» предназначено для управления и комплексной автоматизации всех процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Оно реализовано в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.