Банк «Русский Стандарт»: до 51% выросла доля онлайн-диалогов с банков в общем количестве обращений клиентов

«Русский Стандарт» выяснил особенности общения россиян с банком. По итогам 2025 г. лидируют звонки в контактный центр. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

52% звонков в банк – от женщин

Телефонный звонки – неизменные лидеры в способах общения с банком уже несколько лет. При этом их число планомерно сокращается на фоне роста диалогов в онлайн-чатах банка. По данным банка «Русский Стандарт», в 2025 г. доля звонков в контактный центр в общем числе обращений клиентов снизилась до 48% с 52% годом ранее.

Аналитики банка отмечают тренд на рост интереса россиян к SIP-телефонии – звонкам через интернет. Сюда относятся звонки через онлайн-сервисы банка – сайт, интернет- и мобильный банки. В 2025 г. доля таких обращений в общем числе телефонных звонков выросла до 18% с 6% годом ранее.

Как показала статистика, чаще всего в контактный центр банка в 2025 г. звонили, чтобы узнать информацию по вкладу или банковской карте, а также подробности очередного платежа по кредиту.

Как оказалось, женщины активнее мужчин звонят в банк. В 2025 г. на них пришлось 52% звонков, а на мужчин – 48%.

Доля онлайна продолжает расти

На фоне растущей финансовой грамотности россиян растет и доля диалогов в онлайн-чатах от общего числа обращений клиентов. Так, в 2025 г. она увеличилась до 51% с 46% в 2024 г.

В 2025 г. чаще всего в онлайн-чаты банка обращались, чтобы узнать о состоянии счета карты или кредита, а также получить информацию по вкладу.

Женщины здесь так же, как и в телефонных звонках, лидируют по количеству обращений. На них пришлось 54% таких обращений в 2025 г., а на мужчин – 46%.

Рост популярности онлайн-общения с банком объясним его удобством и безопасностью. Такие диалоги не может услышать посторонний человек (в отличие от звонка по телефону), а к незавершенному онлайн-диалогу можно вернуться в любой удобный момент и даже там, где плохой сигнал мобильной связи, но есть Wi-Fi (к примеру, в метро).

И, наконец, третью строчку рейтинга каналов коммуникации с банком с долей лишь около 1% заняли письма с сайта, финансовые маркетплейсы и соцсети. Годом ранее показатель был около 2%.

Методология: в рамках исследования было проанализировано общее количество обращений клиентов в банк «Русский Стандарт» в зависимости от пола, а также выбранных видов дистанционных каналов общения за 2025 и 2024 гг.