Стартовала круглогодичная Цифровая школа Сбербанка для преподавателей

Впервые программа Цифровой школы Сбербанка охватит весь учебный год: три сезона, 14 треков по ИИ, разработке, управлению цифровыми проектами и мягким навыкам. В 2026 г. Школа примет 4 тыс. участников — вдвое больше, чем годом ранее. Пройти обучение можно один раз в год, выбрав один трек в любом из сезонов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Набор на весенний сезон уже открыт. Преподаватели смогут освоить генеративный ИИ, разобраться в том, как устроены ИИ-агенты и где они уже меняют бизнес и образование, научиться работать с ИИ-ассистентами и другими современными инструментами разработки. Совместно с ИТМО разработан трек по обучению развитию мягких навыков у студентов — критического мышления, командной работы и умения принимать решения.

В июне откроется регистрация на летний сезон с акцентом на применении ИИ в разных отраслях экономики: как технологии уже меняют медицину, строительство, агросектор и финансы, как работать с данными и строить AI-ready архитектуру. Набор на осенний сезон начнется в сентябре — программа посвящена управлению цифровыми продуктами и командами, дизайну с ИИ и ESG в эпоху технологий.

Формат единый для всех сезонов: обучение полностью онлайн, включает вебинары с экспертами Сбербанка, электронные курсы и итоговую аттестацию. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации. Участники получают готовые учебные материалы, бизнес-кейсы из практики Сбербанка и доступ к лицензиям на цифровые платформы и ИИ-инструменты.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка: «Мы вкладываем в Цифровую школу лучшую экспертизу «Сбера» — опыт и знания людей, которые разрабатывают ИИ-технологии, запускают продукты, решают задачи, с которыми регулярно сталкивается бизнес. В этом году мы решили не ограничиваться одним сезоном и сделали программу всесезонной, чтобы как можно больше преподавателей по всей стране могли получить актуальные знания в удобное для них время».

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета»: «Одна из ключевых задач «СберУниверситета» — поддерживать студентов и преподавателей на пути их профессионального роста. Несмотря на быстрое развитие ИИ-технологий, мы видим острую потребность в развитии лидерских компетенций. Качество человеческого общения становится все более важным фактором в развитии любого проекта от студенческих инициатив до создания собственного бизнеса. Именно поэтому в этом году совместно с ИТМО мы запустили новый трек по развитию мягких навыков у студентов».