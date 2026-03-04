Альянс iSimpleLab и Рокет Сайнс обеспечил запуск сервиса АУСН в четырёх банках

В сфере цифровых банковских решений экспертиза подтверждается не словами, а работающими кейсами. Компания iSimpleLab достигла значимого результата благодаря гибкому подходу к решению бизнес-задач банка.

Совместно с технологическим партнёром Рокет Сайнс было реализовано промышленное решение для запуска сервиса работы с Автоматизированной упрощённой системой налогообложения (АУСН). Решение уже запущено в промышленную эксплуатацию в четырёх банках — АО «Банк «Агророс», КБ «Кубань Кредит» ООО, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО КБ «Хлынов».

Проект стал наглядным подтверждением зрелости наших решений и их готовности к масштабированию. iSimpleLab в очередной раз продемонстрировала себя как надёжного технологического партнёра и разработчика, способного помогать банкам оперативно адаптироваться к требованиям регулятора и усиливать свою ценность для клиентов.

Технологическим фундаментом проекта стала платформа дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0, обеспечивающая гибкую модульную архитектуру и позволяющая оперативно запускать новые сервисы в соответствии с требованиями регулятора и рынка.

Модуль для работы с АУСН — iSimpleAUSN.RocketScience — решает задачи бесшовной работы клиента в интерфейсах ДБО (web- и мобильной версии), а также в личном кабинете с функционалом АУСН. Кроме того, решение обеспечивает надёжный и защищённый канал обмена данными с партнёрским продуктом.

Для взаимодействия с ФНС в рамках проекта использовано специализированное решение «АУСН-Интегратор» от компании Рокет Сайнс. Этот программный комплекс выступает технологическим «движком», автоматизирующим все внутренние процессы банка, необходимые для работы с ФНС в рамках нового налогового режима. Решение берёт на себя всю техническую и регуляторную сложность, обеспечивая стабильный и защищённый обмен данными с налоговыми органами.

Успех проекта обеспечила синергия двух технологических решений, объединённых в единую цифровую экосистему для банков и их клиентов. В результате банк становится для бизнеса единой и удобной точкой входа для всех операций, связанных с АУСН.

АУСН: почему этот режим меняет правила игры

Интерес к АУСН со стороны банков и бизнеса закономерен. Это не просто ещё один специальный налоговый режим, а качественно новый формат взаимодействия малого бизнеса и государства.

Ключевое преимущество АУСН — автоматический расчёт налогов на стороне ФНС на основе данных о движении средств по счету. Отчётность при этом сведена к минимуму, а сам налоговый процесс становится прозрачным и предсказуемым. Дополнительно, с учётом последних изменений законодательства, АУСН превращается в эффективный и легальный инструмент оптимизации фискальной нагрузки.

Для перехода на АУСН предприниматель должен закрыть счета во всех банках, не входящих в перечень уполномоченных для работы с данным режимом.

Финансовые организации, которые первыми предлагают встроенный, удобный и автоматизированный сервис АУСН, получают стратегическое преимущество. Они становятся для бизнеса не просто расчётным банком, а полноценным налоговым партнёром, повышая лояльность, вовлечённость и срок жизни клиента.

Готовность к масштабированию и решения «на вырост»

Одновременный запуск сервиса АУСН в четырёх банках подтвердил высокую степень готовности наших технологий к масштабированию и их востребованность на рынке.

Компания iSimpleLab последовательно развивает цифровую инфраструктуру, которая позволяет банкам быстро реагировать на изменения регуляторной среды, запускать новые сервисы без перегрузки ИТ-ландшафта и предлагать клиентам решения завтрашнего дня — уже сегодня.