CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

Сбербанк представил GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») — корпоративную платформу для создания ИИ-агентов

Сбербанк предоставил доступ к корпоративной платформе GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») — с ней компании могут создавать персонализированных ИИ-агентов. Полностью российское решение настраивается под конкретные запросы и потребности бизнеса. Это помогает сотрудникам автоматизировать рутинные операции, повышает продуктивность и скорость работы. Пользователям сразу «из коробки» доступны базовые сценарии продуктивности и типовые ИИ-агенты для разных офисных ролей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платформа доступна в трех конфигурациях, чтобы закрыть потребности любого бизнеса. Локальная — программно-аппаратный комплекс для крупнейших компаний, банков и объектов критической информационной инфраструктуры с наивысшими требованиями к безопасности. Облачная (SaaS) – для компаний, которым важно быстро масштабироваться. Гибрид — подходит среднему и крупному бизнесу, работает в приватном облаке, данные хранятся на серверах компании, а модель не хранит данные после генерации ответа.

Платформа обеспечивает контроль доступа, политику безопасности и модерацию контента. Компания может управлять агентами, которых создают сотрудники и настраивать правила их работы.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Сегодня технологии генеративного искусственного интеллекта дают бизнесу мощный инструмент автоматизации, который не только повышает продуктивность сотрудников и ускоряет ключевые производственные процессы, но и гарантирует надежную защиту информации. Наша задача была сделать решение, которые полностью будет отвечать потребностям клиентов и давать возможность выбора конфигурации. GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») позволяет учесть регламенты, базу знаний, систему обработки клиентских обращений и другие особенности бизнес-процессов компании. Каждый ИИ-агент работает на результат: ускоряет поиск информации, ищет аналоги оборудования в справочниках, помогает в принятии решений, переводит документы на десятки языков, сложные формулы в Excel, генерирует идеи и выполняет другие операции».

Решение разрабатывает дочерняя компания Сбербанка – «Салют для бизнеса».

Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса»: «Мы меняем подход к работе: сотрудник больше не один на один со своими задачами. У него появляется собственная ИИ-команда, которая берет на себя рутину и помогает быстрее принимать стратегические решения. Таким образом, компании получают управляемый, безопасный и масштабируемый инструмент роста».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще