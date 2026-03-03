«МТС Банк»: переводы за рубеж набирают популярность

«МТС Банк» проанализировал переводы физических лиц за рубеж в 2025 г. В ходе исследования выяснилось, что количество переводов выросло практически в 2,5 раза, а больше всего денег было отправлено в Таджикистан, Азербайджан и Турцию.

Рынок денежных переводов за рубеж в последние годы активно растет под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Происходят изменения не только в географии, но и архитектуре международных переводов. Аналитики ожидают дальнейшего активного роста рынка – финансовые организации постоянно расширяют списки доступных стран и валют, а также способы переводов денежных средств.

В «МТС Банке» отмечают, что количество зарубежных переводов в 2025 г. выросло в 2,4 раза по сравнению с 2024 г. и составило более 1,7 млн транзакций. Денежный объем при этом вырос на 70%, а средний чек снизился, что говорит о том, что переводить стали чаще, но меньшими суммами. По мнению аналитиков, данная тенденция говорит о том, что трансграничные переводы для россиян стали более привычны и доступны. Чаще всего средства переводят для оплаты зарубежных сервисов, покупок на иностранных сайтах, пополнения счетов для путешествий, а также помощи родным и близким.

Структура рынка трансграничных переводов в 2025 г. изменилась. Азербайджан уступил лидерство Таджикистану по денежному обороту, а Казахстан покинул тройку лидеров, куда вошла Турция. Интересно, что объем денежных средств, переведенных в Азербайджан в 2025 г., практически не изменился по сравнению с 2024 г. Количество денежных средств, отправленных из России в Таджикистан, увеличилось в три раза, а в Турцию – в семь раз.

Из стран дальнего зарубежья наибольший объем средств из России помимо Турции отправлен в Израиль и страны Юго-Восточной Азии – популярные туристические направления. На активный рост по этим направлениям повлиял запуск возможности оплаты и переводов по QR-коду в 2025 г. в девяти странах.

Среди наиболее экзотичных стран, в которые делают переводы, Бермуды, Сенегал, Либерия, Руанда и Кот-д'Ивуар.

Изменения, произошедшие на рынке трансграничных переводов, связаны с меняющейся структурой рынка и появлением новых платежных инструментов, в том числе по QR-кодам, которые имеют большую популярность в азиатских странах. Простота, безопасность и скорость осуществления операций привлекают все больше пользователей. Особенно это актуально для популярных туристических направлений среди россиян.