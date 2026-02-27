ВТБ внедрил собственную информационную систему оценки рисков

ВТБ запустил собственную импортозамещенную систему управления рисками — это технологическое решение позволяет предлагать клиентам более выгодные условия совершения операций со сложными производными финансовыми инструментами. Система анализирует тысячи возможных сценариев изменения рыночных факторов и заранее оценивает, как они могут повлиять на риски по сделкам.

Новая методология оптимизирует требования ВТБ к обеспеченности сделок клиентов. Для ряда контрагентов доступный объем возможных операций повысился более, чем на 25%: теперь клиенты могут совершать сделки большего объема.

Решение банка полностью заменяет ранее использовавшийся зарубежный аналог FIS Adaptiv и превосходит его в точности симуляций и скорости работы.

«Мы не просто заменили зарубежное решение, а создали собственный продукт, который стал нашим конкурентным преимуществом. Решения принимаются быстрее и точнее, что открывает новые возможности для управления рисками для наших клиентов. Развивая собственные суверенные решения для таких сложных финансовых задач, мы также укрепляем устойчивость финансового сектора страны», — отметил Максим Кондратенко, член правления ВТБ.

Система работает исключительно на российском программном обеспечении. В будущем ВТБ планирует расширять платформу для автоматической оценки других видов рисков, чтобы еще оперативнее реагировать на запросы клиентов и изменения рынка.

«Запуск новой системы — это значительный шаг в развитии нашей риск-инфраструктуры. Мы ускорили расчет рисков почти в два раза и внедрили более глубокую методику оценки. Снижение расчетной величины риска для многих наших клиентов напрямую влияет на их операционную эффективность, делая работу на финансовых рынках с ВТБ еще более выгодной. Это наглядный пример того, как технологические инвестиции трансформируются в конкретные экономические преимущества для наших клиентов», — добавил Никита Рыбченко, старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ.

Проект завоевал награду «Проект Года» в конкурсе GlobalCIO в номинации «Банки и Финансы».