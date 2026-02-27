CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ЦБ РФ включил «Яндекс Банк» в список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг

Центральный банк России обновил реестр кредитных организаций, признанных регулятором значимыми на рынке платежных услуг, включив в него АО «Яндекс Банк». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Банка».

Согласно обновленному реестру, «Яндекс Банк» получил признание значимым участником платежного рынка. Это означает, что его деятельность по предоставлению платежных и сопутствующих услуг регулируется с учетом особых критериев значимости, установленных Банком России.

Сейчас в реестре представлено 22 банка. Помимо АО «Яндекс Банк», в перечень входят крупнейшие участники российского финансового рынка, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», Райффайзенбанк, а также «Озон Банк» и другие кредитные организации.

