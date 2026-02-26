CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Точка Банк» запустил в Telegram калькулятор белого импорта из Китая

«Точка Банк» запустил Telegram-бота, который помогает предпринимателям быстро понять, во сколько обойдется «белая» поставка из Китая. Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Контекст рынка

Импорт за последний год заметно усложнился. Требования к оформлению меняются, расширяется маркировка, усиливается контроль. Карго-схемы, к которым многие привыкли, стали менее предсказуемыми — и по срокам, и по рискам.

По данным исследования «Точка Банка», 45% компаний, работающих с карго-доставкой, планируют в ближайший год перейти на «белую» поставку. Главная причина — желание снизить риски и выстроить более прозрачную модель работы.

Но на практике переход — это всегда вопрос экономики. Предпринимателю нужно быстро понять: сколько это будет стоить и есть ли в этом смысл.

«На фоне ужесточения требований к импорту и постепенного перехода бизнеса на белые поставки особенно важно иметь возможность оценить экономику сделки еще до ее старта. При работе с серыми схемами многие предприниматели сводили экономику уже после того, как товар приехал, но белый импорт — это всегда про предсказуемость, которая необходима бизнесу для роста. Поэтому мы сделали инструмент, который в пару кликов на привычной платформе помогает понять первичную структуру расходов при белом ввозе и оценить порядок затрат для планирования бизнес-стратегии на год», – сказал Александр Лебедев, руководитель направления закупок из-за рубежа от «Точка Банка».

Как работает бот

Telegram-бот «Точка Банка» позволяет сделать предварительный расчет в момент принятия решения о закупке. Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки с учетом ключевых таможенных расходов.

Инструмент показывает структуру затрат и дает возможность сопоставить ее с карго-моделью, где расчет обычно ведется по ставке за килограмм без детализации. Таким образом, предприниматель может заранее оценить финансовую модель и снизить неопределенность до заключения сделки.

Полное сопровождение под ключ

После предварительного расчета пользователь может оставить заявку на детальную проработку закупки непосредственно в Telegram-боте. Команда «Точка Банка» берет на себя весь цикл сопровождения: переговоры с поставщиком; проведение международного платежа; таможенное оформление; организацию доставки до склада в России; подготовку полного комплекта документов.

Это позволяет предпринимателям снизить операционную нагрузку и минимизировать юридические и финансовые риски.

Запуск бота стал частью развития сервисов «Точка Банка» для предпринимателей, работающих с внешнеэкономической деятельностью. Спрос на прозрачные и управляемые инструменты для импорта продолжает расти, и цифровые решения позволяют упростить первый этап принятия решений — без сложных расчетов и разрозненных консультаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

ПСБ подготовил технологические решения для финансовых организаций «второй волны»

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще