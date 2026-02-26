CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Инфраструктура
|

Сбербанк представил научный проект хранения данных в ДНК

Сбербанк представил проект по созданию технологии записи и долговременного хранения информации в ДНК. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Молекулы ДНК рассматриваются как носитель данных следующего поколения: теоретическая плотность хранения достигает порядка 450 эксабайт на грамм, а сохранность информации обеспечивается без постоянного энергопотребления. Это открывает возможность формирования принципиально нового класса сверхплотных архивов. Несмотря на активные исследования мировых технологических компаний, устойчивого инженерного решения в этой области пока не создано.

Совместно с командой МФТИ Сбербанк подтвердил реализуемость полного цикла: от кодирования цифровых данных до их записи в молекулу ДНК и последующего считывания без потерь. Руководитель проекта — Максим Никитин, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (2024).

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Объемы информации растут экспоненциально, и сохранять их десятилетиями становится все дороже. Рынок ДНК-хранения только формируется, устойчивого инженерного решения пока нет — и это окно возможностей для технологического лидерства. «Сбер» выступает индустриальным заказчиком проекта: формулирует требования, определяет прикладные сценарии и инвестирует в разработку. Следующий шаг — увеличение скорости записи и снижение ее стоимости для создания сверхкомпактных долговременных архивов — условного “ЦОДа в пробирке”».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

ПСБ подготовил технологические решения для финансовых организаций «второй волны»

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще