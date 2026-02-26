CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab

Приложение «Т-Инвестиций» снова доступно в Apple App Store с названием Active Lab — но есть вероятность, что его могут удалить в ближайшее время. Об этом CNews сообщил представитель «Т-Банка».

Новые возможности приложения: режим активной торговли. Отличная альтернатива для тех, кто не может находиться у терминала 24/7 — на отдыхе, в дороге или за городом; облигации стали понятнее и удобнее. Заявки на облигации можно выставлять в процентах от номинала, а график учитывает погашения для выпусков с амортизацией; новая форма заявки. Внутри формы — стакан, управление выставленными заявками, удобное отображение активных заявок; мультипликаторы. Раздел стал понятнее после обновления, показатели уточнены для разных отраслей; фьючерсы. Добавлен экран максимальных плеч и вариационной маржи; Пульс. Появились вкладка «Подписки», карусель с видеороликами, и возможность оставить комментарии на экране бумаги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

ПСБ подготовил технологические решения для финансовых организаций «второй волны»

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще