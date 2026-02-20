ВТБ Мои Инвестиции рассказали об алгоритме работы ИИ-стратегии

Управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Алексеев в ходе Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург!» рассказал, как работает стратегия «Искусственный интеллект» в рамках сервиса «Интеллект», отметив, что доверяет алгоритмам и как частный инвестор.

По словам представителя брокера, запущенное в прошлом году решение на базе искусственного интеллекта обучалось на рыночных данных с 2010 года, охватывая периоды как высокой, так и низкой волатильности. Модель анализирует сотни параметров, включая ценовые показатели, макроэкономическую статистику и корреляцию бумаг, чтобы спрогнозировать потенциальную доходность и автоматически сформировать портфель под конкретного инвестора.

Клиент проходит анкетирование, чтобы определить свой инвестпрофиль. «На основании этого профиля, после того как клиент подтверждает подключение к стратегии, ему открывается отдельный счёт. Он пополняет счёт, и алгоритм подбирает портфель, который автоматически корректируется при изменении рыночной ситуации», — пояснил Александр Алексеев. Инвестор может в любой момент наблюдать за сделками в приложении ВТБ Мои Инвестиции или отключить стратегию.

«У меня у самого часть сбережений находится в стратегии "Искусственный интеллект", созданной нами. Тысячи клиентов инвестируют в эту стратегию. Почему? Потому что ИИ не испытывает эмоций, он не паникует», — заявил Алексеев.

С момента запуска осенью прошлого года «Интеллект» подключили около 12 тысяч инвесторов, а объём активов в стратегиях сервиса превышает 2 млрд рублей. Средний чек составляет 186 тысяч рублей, а максимальный портфель отдельного клиента — 11,5 млн рублей, что демонстрирует высокий уровень доверия со стороны частных инвесторов.