«МТС Банк»: Свидание в Туве — одно из самых недорогих в России

«МТС Банк» выяснил, во сколько россиянам обходится свидание в феврале 2026 г., изучив траты на цветы, билеты в кино и посещение ресторана. Республика Тыва вошла в топ-5 регионов, где романтический вечер обойдете дешевле всего в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В среднем по России стоимость свидания в феврале 2026 г. составляет 5,83 тыс. руб. – за год она выросла на 25%. Аналитики «МТС Банка» отмечают, что траты россиян в кинотеатрах увеличились в среднем по стране на 42%. Средняя цена букета цветов выросла на 15%, а похода в ресторан – на 21%.

Дороже всего поход в кино или ресторан с цветами обойдется в Москве (7,27 тыс. руб.), Чукотском автономном округе (7,14 тыс. руб.) и Магаданской области (7,02 тыс. руб.). Меньше всего потратят жители Кабардино-Балкарии (3,24 тыс. руб.), Карелии (3,29 тыс. руб.) и Кировской области (3,37тыс. руб.). На этом же уровне затраты на свидание в Туве: его средний чек оценивается в 3,4 тыс. руб.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2025 и 2026 гг.

