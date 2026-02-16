CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование «Т-Банка»: среди всех регионов только в Москве жены переводят мужьям на 8% больше, чем наоборот

«Т-Банк» изучил, как часто и в каком объеме мужья и жены переводят деньги друг другу и остальным членам семьи. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Основные выводы

Только в Москве жены переводят мужьям на 8% больше, чем наоборот — 18,4 тыс. руб. против 16,99 тыс. руб.

Больше всего денег мужья и жены переводят друг другу в Чукотском автономном округе — почти в два раза выше средних сумм по России.

Самым большим переводом среди клиентов «Т-Банка» в 2025 г. стал перевод мужа жене на сумму 30,85 млн руб. с романтической открыткой.

Папы переводят детям (независимо от возраста) в среднем на 20% больше, чем мамы.

Женщины (6%) чаще, чем мужчины (2%), делают переводы, чтобы вернуть средства, которые заняли у родственников.

Исследование основано на опросе более чем 2 тыс. клиентов «Т-Банка» в 2025 г. и на обезличенных данных по переводам клиентов с 1 января 2025 г. по 31 января 2026 г.

Как супруги переводят деньги друг другу

Среди всех членов семьи мужчины чаще всего переводят деньги своим женам (в 39% случаев). Реже ― детям (18%), родителям (13%), братьям и сестрам (11%). Остальные переводы у мужчин распределяются между другими родственниками (19%).

При этом самым большим переводом среди всех клиентов «Т-Банка» в 2025 г. стал перевод мужа жене ― мужчина отправил своей супруге 30,85 млн руб. с романтической открыткой.

При переводах внутри семьи женщины чаще всего переводят деньги ребенку — в 35% случаев. На втором месте ― переводы мужу (18%). Затем идут переводы братьям и сестрам (13%), родителям (12%). Остальные переводы у женщин распределяются между другими родственниками (22%).

Сколько денег переводят супруги в разных регионах

Суммы переводов у мужей и жен схожи: мужья в среднем переводят своим женам 10,55 тыс. руб. за транзакцию, жены мужьям — 10,27 тыс. руб. Своим детям мужчины в среднем переводят по 5,91 тыс. руб. Это на 20% больше средней суммы переводов женщин своим детям — 4,72 тыс. руб.

Среди всех регионов больше всего денег мужья и жены переводят друг другу в Чукотском автономном округе: средняя сумма перевода от мужа жене — 23,93 тыс. руб., от жены мужу — 19,51 тыс. руб. На втором месте Москва: от мужа жене — 16,99 тыс. руб., от жены мужу — 18,4 тыс. руб. По переводам мужей тройку замыкает Магаданская область (13,63 тыс. руб.), а по суммам от жен — Санкт-Петербург (12,89 тыс. руб.).

Только в Москве жены переводят мужьям на 8% больше, чем наоборот — 18,4тыс. руб. против 16,99 тыс. руб.

Мужчины больше всего переводят детям, независимо от возраста, в Республике Татарстан — 11,23 тыс. руб. средняя сумма перевода. На втором месте — Чукотский АО (10,6 тыс. руб.), на третьем — Москва (8,74 тыс. руб.). Женщины больше всего переводят деньги детям в Чукотском автономном округе: средняя сумма перевода — 9,6 тыс. руб. На втором месте — Республика Татарстан (9,5 тыс. руб.), замыкает тройку Магаданская область (9,26 тыс. руб.).

На что переводят деньги

Мужчины чаще (29%), чем женщины (21%), отправляют родственникам деньги на совместные расходы — например, покупки и регулярные платежи. Также мужчины чаще переводят членам семьи средства на подарок (12%) и чтобы просто порадовать (18%), женщины — в 6% и 11% случаев соответственно. При этом в семье также берут и дают деньги в долг. Женщины (6%) чаще, чем мужчины (2%), делают переводы, чтобы вернуть средства, которые заняли у родственников.

