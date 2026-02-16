CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитики «МТС Банка» выяснили, как в регионах отличается стоимость свидания

«МТС Банк» изучил сколько стоит свидание в феврале 2026 г. в российских регионах. Самые дорогие свидания – в Москве и Чукотском автономном округе, а меньше всего потратят жители Кабардино-Балкарии и Карелии. Разница в стоимости свидания в этих регионах составляет более двух раз. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Аналитики «МТС Банка» для расчета средней стоимости свидания взяли траты россиян на цветы, посещение кинотеатра и ресторана. В среднем по России стоимость свидания в феврале 2026 г. составляет 5,83 тыс. руб., за год она выросла на 25%. При этом средний чек на свидание в разных регионах значительно отличается – москвичам свидание обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Республики Коми.

Регионы-лидеры по дороговизне свидания Москва, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В этих регионах стоимость романтического вечера будет стоить более семи тыс. руб.: 7,27 тыс. руб., 7,14 тыс. руб. и 7,02 тыс. руб. соответственно.

Самая маленькая стоимость свидания в феврале 2026 г. в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Карелия – 3,24 тыс. руб. и 3,29 тыс. руб. соответственно. Немного дороже оно стоит в Кировской области – 3,37 тыс. руб.

Аналитики «МТС Банка» отмечают, что больше всего на рост средней стоимости свидания повлиял рост трат в кинотеатрах, за год они увеличились в среднем по России на 42%, средняя цена букета цветов выросла на 15%, а похода в ресторан – на 21%.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2025 и 2026 гг.

