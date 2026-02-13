CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банкоматы «Ozon Банка» начали выдавать дебетовые карты

«Ozon Банк» представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Прототип устройства был представлен осенью 2025 г.

Первые три банкомата с усовершенствованным функционалом уже доступны клиентам в Москве и Санкт-Петербурге, до конца I квартала 2026 г. банк планирует оборудовать все свои действующие банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России. Для этого устройства будут дополнены внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт. Пополнять банкоматы банк планирует на постоянной основе, отслеживая количество выданных карт. Техническая команда также подготовила программное обеспечение, которое помогает аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него активированную и готовую к работе карту в течение пары минут.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно быть зарегистрированным в «Ozon Банке» и предварительно пройти идентификацию через «Госуслуги».

«Когда мы только запускали банкоматную сеть прошлым летом, мы сразу понимали, что хотим дополнять классические функции новыми услугами, расширять возможности, которые даем клиентам. Рады, что смогли первыми в России реализовать проект по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы. Для клиентов это станет еще одним каналом получить карту моментально тогда, когда это удобно, наравне с традиционными способами получения карты», – сказал председатель правления «Ozon Банка» Андрей Личманов.

«Ozon Банк» – российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную «Ozon Карту», накопительные счета и вклады, РКО, онлайн-бухгалтерию и др. У банка уже более 39 млн активных клиентов. На начало февраля 2026 г. банк располагает сетью из более 400 собственных банкоматов в 43 городах и населенных пунктах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели

Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще