Банк «Русский Стандарт»: 73% платежей через СБП в 2025 году пришлось на онлайн

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, в 2025 г. онлайн лидирует по числу таких покупок. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Как показала статистика банка, доля онлайна в покупках через СБП в 2025 г. составила 73%, а офлайна – 27%. При этом в 2024 г. на онлайн приходилось 70% таких платежей, а на офлайн – 30%.

По величине среднего чека покупки через СБП лидирует офлайн. Он вырос до 1,49 тыс. руб. с 958 руб. в 2024 г. В онлайне же средний чек также увеличился – до 1,3 2 тыс. руб. с 809 руб. годом ранее.

В 2025 г. в число популярных категорий трат в зависимости от количества платежей через СБП в онлайне вошли супермаркеты (520 руб.), быстрое питание (703 руб.) и детская одежда (1,84 тыс. руб.).

Среди популярных категорий трат в офлайне в минувшем году по числу платежей через СБП оказались супермаркеты (597 руб.), быстрое питание (650 руб.) и рестораны (2,02 тыс. руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок в 2025 и 2024 гг.

