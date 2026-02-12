CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

ВТБ поможет бизнесу делегировать полномочия в цифровом формате

Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ комплект ключевых инструментов для работы в цифровой среде: машиночитаемые доверенности (МЧД) и квалифицированную электронную подпись (КЭП) для представителя компании. Это комплексное решение позволяет оперативно делегировать полномочия и упростить электронный документооборот.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) служит цифровым аналогом личной подписи, а машиночитаемая доверенность (МЧД) подтверждает полномочия сотрудника. Запросы клиентов к ВТБ показывают, что владельцы бизнеса предпочитают разделять делегируемые полномочия и оформляют разные электронные доверенности в зависимости от обязанностей сотрудника и сферы применения.

Раньше для получения этих инструментов требовалось каждый раз обращаться в разные организации. КЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры, а процедура оформления МЧД проходит отдельно через ФНС, специальные сервисы или операторов электронного документооборота. Теперь клиенты ВТБ могут оформить комплект, который сразу включает 10 машиночитаемых доверенностей и квалифицированную электронную подпись для представителя сроком на год.

Руководитель компании или ИП может обратиться для этого в отделение банка или в несколько кликов заказать комплект через Бизнес Платформу ВТБ. В течение всего срока действия комплекта он получает возможность онлайн оформлять на уполномоченных сотрудников электронные доверенности, которые будут зарегистрированы в официальном реестре ФНС. Сотрудникам останется лишь оформить КЭП в банке за 15 минут.

«Переход на электронный документооборот активно продолжается — уже до 70% деловых операций в России могут проводиться исключительно в электронном виде. Вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность, особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики. Наше решение поможет клиентам работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Рекламаerid:2W5zFHDNqQ5Рекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели

Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

С «дочки» крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» приставы взыскали долги на десятки миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще