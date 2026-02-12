CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СберБизнес ID» позволит компаниям авторизоваться в национальном мессенджере

«СберБизнес ID» теперь представлен в наборе способов авторизации на платформе для партнеров Max. С помощью «СберБизнес ID» в мессенджере директора и владельцы бизнеса смогут пройти идентификацию юридического лица своей компании. На сегодняшний день это более 100 компаний. Интеграция «СберБизнес ID» с платформой для партнеров Max стала возможна благодаря интеграции платформы с каналом Sber API.

Авторизация с помощью «СберБизнес ID» позволяет клиентам без заполнения дополнительных форм регистрации создать учётную запись на платформе и осуществлять безопасный вход с использованием двухфакторной аутентификации. Для платформы партнёра это также является дополнительным уровнем проверки, так как данные клиента уже проверены банком.

Платформа Max активно развивает направление корпоративной автоматизации с широкими возможностями интеграции ИИ-агентов. Благодаря открытому API компании могут внедрять собственные решения на базе искусственного интеллекта для генерации контента, транскрипции аудиосообщений и суммирования документов.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «СберБизнес ID» – удобный способ мгновенной авторизации для юридических лиц, ставший привычным для наших пользователей. Мы рады предложить его в качестве решения для быстрой авторизации в ведущий российский мессенджер».

