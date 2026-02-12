Омниканальная платфома с ИИ против «слепых зон»: как российские банки превращают требования регулятора в рост LTV

Финансовый сектор вступил в новую фазу цифровой трансформации: от точечной автоматизации — к тотальному бесшовному клиентскому опыту. Как российским банкам и финансовым организациям не просто адаптироваться к новым условиям, а занять лидирующие позиции? На эти вопросы ответит генеральный директор платформы CraftTalk в рамках доклада-дискуссии на конференции «Цифровизация финансового сектора 2026»: «Омниканальность и ИИ в финансовом секторе 2026: от выживания к лидерству через бесшовный клиентский опыт». Эксперт с 25-летним стажем в ИТ и телекоме представит видение рынка, где технологии искусственного интеллекта и омниканальность перестали быть опциями и превратились в фундамент для удержания лидерства.

Омниканальность как ответ на вызовы регуляторики

Вступление в силу требований ФЗ-41 заставляет банки пересматривать архитектуру клиентских сервисов. Соответствие закону сегодня — это не дополнительная нагрузка, а возможность выстроить работу вокруг клиента. Разрозненные чаты, потеря контекста при переходе с голоса в мессенджер и «слепые зоны» в истории обращений становятся главными врагами NPS. Побеждает тот, кто видит целостный профиль клиента в едином окне.

Импортозамещение и зрелость искусственного интеллекта

ИИ-суфлеры подсказывают операторам оптимальные сценарии диалога в реальном времени, базы знаний на основе машинного обучения мгновенно находят релевантную информацию, а интеллектуальные ассистенты берут на себя до 70% типовых запросов. Отрасль переходит от стадии «внедрили робота» к модели «сотрудник + ИИ» как единый организм.

Финансовый сектор как драйвер инноваций

Финансовая отрасль остается главным полигоном для тестирования, и Экономика бесшовности уже доказала свою состоятельность: внедрение омниканальных платформ напрямую влияет на возврат инвестиций (ROI) за счет удержания клиентов и роста пожизненной ценности (LTV). Последовательный персонализированный сервис становится не конкурентным преимуществом, а базовым стандартом качества.