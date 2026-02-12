CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Омниканальная платфома с ИИ против «слепых зон»: как российские банки превращают требования регулятора в рост LTV

Финансовый сектор вступил в новую фазу цифровой трансформации: от точечной автоматизации — к тотальному бесшовному клиентскому опыту. Как российским банкам и финансовым организациям не просто адаптироваться к новым условиям, а занять лидирующие позиции? На эти вопросы ответит генеральный директор платформы CraftTalk в рамках доклада-дискуссии на конференции «Цифровизация финансового сектора 2026»: «Омниканальность и ИИ в финансовом секторе 2026: от выживания к лидерству через бесшовный клиентский опыт». Эксперт с 25-летним стажем в ИТ и телекоме представит видение рынка, где технологии искусственного интеллекта и омниканальность перестали быть опциями и превратились в фундамент для удержания лидерства.

Омниканальность как ответ на вызовы регуляторики

Вступление в силу требований ФЗ-41 заставляет банки пересматривать архитектуру клиентских сервисов. Соответствие закону сегодня — это не дополнительная нагрузка, а возможность выстроить работу вокруг клиента. Разрозненные чаты, потеря контекста при переходе с голоса в мессенджер и «слепые зоны» в истории обращений становятся главными врагами NPS. Побеждает тот, кто видит целостный профиль клиента в едином окне.

Импортозамещение и зрелость искусственного интеллекта

ИИ-суфлеры подсказывают операторам оптимальные сценарии диалога в реальном времени, базы знаний на основе машинного обучения мгновенно находят релевантную информацию, а интеллектуальные ассистенты берут на себя до 70% типовых запросов. Отрасль переходит от стадии «внедрили робота» к модели «сотрудник + ИИ» как единый организм.

Финансовый сектор как драйвер инноваций

Финансовая отрасль остается главным полигоном для тестирования, и Экономика бесшовности уже доказала свою состоятельность: внедрение омниканальных платформ напрямую влияет на возврат инвестиций (ROI) за счет удержания клиентов и роста пожизненной ценности (LTV). Последовательный персонализированный сервис становится не конкурентным преимуществом, а базовым стандартом качества.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели

Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

С «дочки» крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» приставы взыскали долги на десятки миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще