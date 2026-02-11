CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Прио Внешторгбанке» создан единый ИТ-стандарт на базе решений «Группы Астра»

В рамках импортозамещения и перехода к единому ИТ-стандарту в «Прио Внешторгбанке» внедрен стек ПО «Группы Астра»: переведены рабочие места и сервера на ОС Astra Linux и Astra Linux Server, развернут домен на основе службы каталога ALD Pro и запущена корпоративная почта RuPost. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Раньше на АРМ персонала была Windows, а серверный контур сочетал разные версии Windows Server и несколько Linux-платформ. Сопровождение и централизованное администрирование подобной гетерогенной среды требовали значительных ресурсов, поэтому одним из ключевых факторов, повлиявших на выбор нового софта, оказался экосистемная стратегия вендора. Именно при таком подходе удается снизить интеграционные риски, оптимизировать стоимость владения и обеспечить единый цикл обновлений.

Эту масштабную миграцию команда заказчика проводила поэтапно. После анализа доступных на рынке предложений и подходящих для потребностей компании продуктов спроектировали архитектуру, создали эталонные образы и развернули доменную инфраструктуру, после чего новшество масштабировали на пользовательские рабочие места и серверы. Внедрение охватило порядка 460 сотрудников, было приобретено 485 лицензий на Astra Linux с организационным резервом. Для почты лицензирование также предусматривало запас, включая тестовую среду для предварительной проверки обновлений.

Особое внимание ИТ-специалисты банка уделили адаптации пользователей к Linux. Чтобы разгрузить службу поддержки, организовали обучение, подготовили инструкции и помогали коллегам консультациями в ходе настройки. По мере расширения практики применения новых ОС и других систем количество обращений, связанных с освоением их интерфейса, ощутимо сократилось. Ключевыми результатами проекта стали достижение нового уровня инфобезопасности за счет встроенных СЗИ и централизованного управления политиками доступа, а также большая управляемость обновлений. Использование Astra Linux и доверенных каналов распространения ПО снизило риски, обусловленные внешними угрозами. Унификация и автоматизация развертывания ускорили подготовку серверной группировки для интеграции новых решений вдвое, а инсталляцию и восстановление рабочих мест — вчетверо благодаря стандартизации, эталонным образам и централизованному хранению профилей.

Внедрение RuPost позволило уйти от прежней Open Source-системы. Наиболее сложной задачей стала миграция исторических архивов переписки объемом в десятки гигабайт, и здесь на помощь пришли собственные разработчики и специализированные процедуры. В итоге почта работает стабильно, а многие операции, ранее требовавшие вмешательства администраторов, теперь доступны самим пользователям, что тоже уменьшило загруженность профильной службы.

«Для любого современного банка критически важны предсказуемость, управляемость и устойчивость ИТ-инфраструктуры. Проект в «Прио Внешторгбанке» наглядно демонстрирует преимущества экосистемного подхода «Группы Астра»: единая ОС, централизованное управление доменом и надежный контур корпоративных коммуникаций. В результате наши клиенты получили не просто набор разрозненных компонентов, а целостную платформу, с которой ключевые процессы стали более защищенными, администрирование упростилось, а новые сервисы можно добавлять легко и быстро», — отметил Павел Мозгов, заместитель директора департамента сопровождения и внедрения «Группы Астра».

«Переход к единому ИТ-стандарту на основе экосистемы «Группы Астра» — это не просто техническое обновление, а фундаментальный шаг к повышению технологической самостоятельности и управляемости. Сегодня мы получили предсказуемую, безопасную и легко масштабируемую инфраструктуру, которая позволяет нам не только эффективно работать сегодня, но и уверенно развиваться в будущем», — сказал Борис Богданов, начальник управления информационных технологий «Прио Внешторгбанка».

