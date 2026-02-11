CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

R-Style Softlab завершила тестирование ДБО для физических и юридических лиц на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы»

R-Style Softlab объявила об успешном завершении функционального и нагрузочного тестирования систем дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Испытания, проведённые в 2025 г. на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы», подтвердили готовность решений к промышленной эксплуатации в условиях высоких нагрузок на импортозамещённом программно-аппаратном стеке.

В тестировании приняли участие российские вендоры программного обеспечения, представители финансовых организаций и операторы инфраструктурного оборудования. В отличие от закрытых пилотов, испытания на полигонах проходили в прозрачном режиме: результаты тестирования документировались и использовались для последующего анализа.

Завершение испытаний ДБО для физических лиц стало одним из ключевых результатов работы отраслевых полигонов в 2025 г. По итогам тестирования сформированы предложения по развитию программы испытаний в 2026 г., включая переход к интеграционным испытаниям систем ДБО в составе банковской экосистемы.

Координацию работ в рамках отраслевых полигонов по ДБО осуществлял Банк России совместно с РСХБ.

Андрей Кузнецов, руководитель рабочей группы отраслевых полигонов ДБО, сказал: «Нагрузочное тестирование ДБО для физических и юридических лиц прошло в формате 12-часовых испытаний с контролем ключевых показателей. Результаты подтвердили устойчивость и производительность решений при нагрузках, характерных для банков разного масштаба и показали их готовность к внедрению в различных ИТ-ландшафтах».

