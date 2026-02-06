Сбербанк запустил ИИ-агента для участников СВО и их семей в Тульской области

Сбербанк совместно с Министерством труда и социальной защиты Тульской области представил ИИ-агента для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Решение, созданное на базе нейросети «ГигаЧат», доступно на сайте «Герой 71». Сервис разработан ИТ-компанией «Сбер Бизнес Софт». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-агент объединяет на одном информационном ресурсе данные обо всех мерах государственной поддержки – федеральных, региональных и муниципальных. Он не только ответит на вопросы о мерах поддержки, но и подберет все доступные льготы для конкретного гражданина. Модель дообучена на узкоспециализированных данных – нормативно-правовых актах в различных сферах по мерам поддержки всех уровней и ведомств.

Сервис не требует ввода персональных данных, дает развернутые ответы на любые открытые вопросы пользователей, задает уточняющие вопросы, а для получения конкретных льгот и выплат формирует индивидуальный список необходимых документов. Также решение предоставляет проверенные ссылки на официальные ресурсы, позволяет оставить обратную связь, записаться в волонтеры или оформить заказ карты «Мир», обеспечивая максимально полную информационную и практическую поддержку пользователя.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка: «Это пример сервиса, который помогает повысить и человекоцентричность оказываемых услуг, и эффективность процессов в госуправлении. Решение будет полезно для работы региональных министерств, органов социальной защиты, МФЦ, военкоматов, а также фондов и других организаций поддержки, помогая им эффективно взаимодействовать с участниками СВО и их семьями. Проект разработан с высокой степенью тиражируемости – его можно быстро развернуть в любом регионе страны. Учитывая успешный запуск в Тульской области, в дальнейшем мы планируем масштабировать это решение на все регионы России».

Сервис доступен через мобильные устройства и веб-интерфейсы, что экономит время и существенно ускоряет получение информации, избавляя участников СВО и их семьи от дополнительных визитов в учреждения для получения консультаций.

По прогнозам аналитиков «Сбер Бизнес Софт», внедрение ИИ-агента позволит снизить операционную нагрузку на государственные органы и НКО за счет автоматизации до 70% типовых обращений. Это приведет к значительной экономии средств. Информацию о мерах поддержки легко поддерживать в актуальном состоянии: внесение изменений в базу данных занимает менее минуты.

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области: «Для нас принципиально важно, чтобы цифровые решения не подменяли собой человеческое участие, а усиливали его. ИИ-агент, который мы запускаем совместно со Сбером, — это не альтернатива живому общению, а инструмент поддержки и навигации. Он помогает участникам СВО и их семьям быстро и удобно получить полную информацию обо всех положенных мерах, ничего не упустить, а нашим кураторам — высвободить время для индивидуальной работы, личного общения и решения сложных, жизненных вопросов. Такой подход делает систему помощи более человечной, адресной и эффективной».