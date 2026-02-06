Сбербанк и агрегатор такси «ИксКар» объединяют усилия для удобства пассажиров

Сбербанк и АО «Икс Кар Групп» в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве завершили технологическую интеграцию сервиса «Сбер ID» и программы лояльности «СберСпасибо» в цифровую экосистему агрегатора такси «ИксКар». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря интеграции пользователи сервиса смогут: входить в приложение такси с использованием «Сбер ID», который не передает партнерам доступ к «Сбербанк Онлайн», балансу и данным карт, счетов и вкладов; использовать бонусы «Спасибо» при оплате поездки; получать бонусы за поездки и использовать их в дальнейшем у партнеров программы лояльности.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Интеграция Сбер ID и бонусов Спасибо в сервис «ИксКар» — часть большой стратегии Сбера по созданию «умной» городской инфраструктуры, где сервисы не конкурируют, а дополняют друг друга и помогают бизнесу стать ближе к людям. Для тысяч пассажиров такси наше сегодняшнее соглашение означает быструю и безопасную авторизацию в системе агрегатора без дополнительных паролей и проверок. А бонусами Спасибо можно оплатить до 99% стоимости поездки».

Максим Именинник, основатель «Икс Кар Групп»: «Сегодня в Москве и по всей России миллионы людей используют такси в качестве средства передвижения. Наша цель – предоставить максимально качественный сервис, как на дороге, так и в смартфоне. Мы уверены, что благодаря поддержке Сбера, его опыту и технологиям, мы достигнем поставленной цели».

В перспективе партнеры планируют исследовать возможности совместного использования технологий на базе искусственного интеллекта для анализа анонимизированных данных. Это может позволить оптимизировать логистику и предлагать пользователям релевантные предложения, учитывающие их привычки в передвижении.