В 2025 году на платформе цифровых активов «Сбера» выпущено ЦФА объемом свыше 400 млрд рублей

В 2025 г. платформа цифровых активов «Сбера» стала одним из драйверов развития цифровой экономики в России, открыв всем желающим новые возможности для привлечения инвестиций и управления капиталом. Бизнес любого масштаба теперь использует ЦФА для развития, а институциональные и частные инвесторы — для диверсификации портфеля. Эта среда создана для решения конкретных бизнес-задач с помощью новейших технологий.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Прошедший год стал переломным для рынка цифровых активов в России, это подтверждает экспоненциальный рост платформы «Сбера». В 2025 г. объем выпусков ЦФА на ней достиг 408 млрд руб. — это в 5,6 раз больше, чем годом ранее. А за два года объём выпусков вырос более чем в 200 раз. Токенизация стала не просто экспериментом, а рабочим инструментом. Крупные промышленные предприятия, логистические компании, девелоперы увидели в этих решениях экономический эффект. Все это вносит вклад в развитие цифровой экономики нашей страны. Впереди — дальнейшая работа над масштабированием, кастомизацией и доступностью цифровых решений для бизнеса, финансовых институтов и инвесторов».

Объём выпусков ЦФА на платформе в 2025 г. достиг 408 млрд руб. — это в 5,6 раза больше, чем в 2024 (73 млрд), и в 204 раза больше, чем в 2023 (2 млрд). Объём цифровых активов в обращении банка за последние полгода вырос с 25 до 185 млрд руб. (в 7,4 раза). Крупнейшая эмиссия превысила 51 млрд руб. В январе 2026 г. выпущено новых ЦФА на 231 млрд рублей — больше половины прошлогоднего объёма всего за один месяц.

Интерес со стороны инвесторов растёт. Если в 2024 г. операции регулярно совершал каждый двенадцатый пользователь платформы, то в 2025 — уже каждый пятый. Платформа объединяет как опытных инвесторов, так и новичков, как юридических, так и физических лиц. На её основе формируется полноценное сообщество, ориентированное на цифровые инструменты.

Платформа «Сбера» не имеет отраслевых ограничений и подходит для промышленности, девелопмента, ИТ, инфраструктуры и многих других сфер. Токенизация позволяет выстраивать финансирование под уникальные потребности клиента. Вместе с клиентами банк ежедневно реализует нестандартные и сложные сделки, которые помогают привлекать капитал под конкретные активы или бизнес-процессы. В итоге цифровые активы становятся гибкой альтернативой классическим финансовым продуктам.

Продуктовый ряд платформы сочетает классические и инновационные решения. Клиенты могут выбрать цифровые активы, привязанные к стоимости биржевых инструментов и индексов, использовать токенизацию корпоративных расчётов для финансирования поставщиков, а также работать с цифровыми правами на реальные активы (недвижимость и оборудование). Платформа также даёт доступ к активам, связанным с криптоиндустрией. Такой подход обеспечивает бизнесу максимальную свободу выбора.