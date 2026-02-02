CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Т-Банк» добавил в свое приложение оплату безбарьерного проезда по трассам «Автодора »

«Т-Банк» запустил в своем приложении оплату безбарьерного проезда по сети трасс «Автодор». Теперь в приложении банка можно оплатить поездку по платным трассам, на которых нет шлагбаумов, а проезд фиксируют специальные датчики. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Платные трассы без шлагбаумов оснащены системой «Свободный поток», среди них ЦКАД, М-12 «Восток» и А-289. Это безбарьерная система оплаты, которая автоматически фиксирует проезд по платной трассе с помощью специальных камер и датчиков. Оплату сразу списывают с транспондера, если он есть, или привязывают долг за проезд к госномеру автомобиля. В этом случае нужно самостоятельно вспомнить про счет, перейти в стороннее приложение или на сайт.

Клиенты «Т-Банка» теперь смогут добавить «Автодор» в счета на оплату, указав номер своего автомобиля. Тогда при безбарьерном проезде уведомление о необходимости оплаты придет прямо в банковском приложении. Банк будет напоминать о выставленном счете, чтобы не возник штраф.

«Т-Банк» и государственная компания «Автодор» продолжают развивать партнерство. В 2025 г. компании добавили проверку баланса транспондера T-pass в банковском приложении. С присоединением безбарьерных трасс в приложении «Т-Банка» стало возможно оплатить проезд по всем платным дорогам «Автодора».

Михаил Романов, руководитель отдела платежей «Т-Банка»: «Нам важно, чтобы сервис не только экономил клиентам время, но и выполнял роль полноценного финансового напарника, который направляет и помогает. Многие пользователи сталкиваются со штрафами за просроченную оплату проезда просто потому, что не получают напоминания. Когда оплата услуг разных сфер в одном месте и в привычном интерфейсе, то счета не теряются, а платежи проходят без задержек и штрафов».

Как добавить «Автодор» в счета на оплату: в приложении «Т-Банка» открыть раздел «Платежи» → «На оплату» → «Добавить» → «Автодор: платные дороги» → Ввести номер автомобиля. Как оплатить безбарьерный проезд: в приложении «Т-Банка» открыть раздел «Платежи» → «На оплату» → открыть счет → «К оплате». Чтобы воспользоваться всеми функциями сервиса, нужно обновить приложение «Т-Банка» на ОС Android и iOS до версии 7.23.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

ВТБ требует у «Ситроникса» вернуть полмиллиарда за ПО Microsoft

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще