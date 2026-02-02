«Т-Банк» добавил в свое приложение оплату безбарьерного проезда по трассам «Автодора »

«Т-Банк» запустил в своем приложении оплату безбарьерного проезда по сети трасс «Автодор». Теперь в приложении банка можно оплатить поездку по платным трассам, на которых нет шлагбаумов, а проезд фиксируют специальные датчики. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Платные трассы без шлагбаумов оснащены системой «Свободный поток», среди них ЦКАД, М-12 «Восток» и А-289. Это безбарьерная система оплаты, которая автоматически фиксирует проезд по платной трассе с помощью специальных камер и датчиков. Оплату сразу списывают с транспондера, если он есть, или привязывают долг за проезд к госномеру автомобиля. В этом случае нужно самостоятельно вспомнить про счет, перейти в стороннее приложение или на сайт.

Клиенты «Т-Банка» теперь смогут добавить «Автодор» в счета на оплату, указав номер своего автомобиля. Тогда при безбарьерном проезде уведомление о необходимости оплаты придет прямо в банковском приложении. Банк будет напоминать о выставленном счете, чтобы не возник штраф.

«Т-Банк» и государственная компания «Автодор» продолжают развивать партнерство. В 2025 г. компании добавили проверку баланса транспондера T-pass в банковском приложении. С присоединением безбарьерных трасс в приложении «Т-Банка» стало возможно оплатить проезд по всем платным дорогам «Автодора».

Михаил Романов, руководитель отдела платежей «Т-Банка»: «Нам важно, чтобы сервис не только экономил клиентам время, но и выполнял роль полноценного финансового напарника, который направляет и помогает. Многие пользователи сталкиваются со штрафами за просроченную оплату проезда просто потому, что не получают напоминания. Когда оплата услуг разных сфер в одном месте и в привычном интерфейсе, то счета не теряются, а платежи проходят без задержек и штрафов».

Как добавить «Автодор» в счета на оплату: в приложении «Т-Банка» открыть раздел «Платежи» → «На оплату» → «Добавить» → «Автодор: платные дороги» → Ввести номер автомобиля. Как оплатить безбарьерный проезд: в приложении «Т-Банка» открыть раздел «Платежи» → «На оплату» → открыть счет → «К оплате». Чтобы воспользоваться всеми функциями сервиса, нужно обновить приложение «Т-Банка» на ОС Android и iOS до версии 7.23.