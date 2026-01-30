45,6 млн заблокированных звонков: как «Хранитель» защищал клиентов «СберМобайла» в 2025 году

«СберМобайл» подвел итоги работы услуги защиты от телефонного мошенничества и спама «Хранитель» за 2025 г. За год услуга заблокировала 45,6 млн мошеннических и спам-звонков, а количество обращений клиентов в поддержку «СберМобайла» по теме телефонного мошенничества снизилось на 44%. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

«Хранитель» работает автоматически и защищает клиентов на этапе входящего вызова — до начала диалога с потенциальным мошенником. Значительная часть подозрительных сценариев предотвращается без участия пользователя, что снижает нагрузку на абонентов и помогает избежать стрессовых ситуаций.

Услуга является частью стратегии «СберМобайла» по развитию безопасного и человекоцентричного клиентского опыта. Компания рассматривает защиту от телефонного мошенничества как базовый элемент мобильной связи, направленный на снижение тревожности и повышение доверия клиентов.

В сентябре 2025 г. «СберМобайл» перезапустил услугу «Хранитель», объединив в одном решении защиту от мошеннических и спам-звонков, ИИ-ассистента для перехвата подозрительных вызовов, функцию распознавания социальной инженерии «Аура», умный автоответчик, а также страхование средств на счетах клиентов в Сбербанке. Обновлённая услуга активируется автоматически при подключении к сети «СберМобайла», остается бесплатной и позволяет пользователям гибко настраивать отдельные функции в личном кабинете.