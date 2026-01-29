Искусственный интеллект Smart Engines позволит перенести ежедневный банкинг в Max

Smart Engines решила задачу переноса ежедневного банкинга в мессенджер Max. Теперь банки и финорганизации смогут предложить клиентам важнейшие услуги прямо в мессенджере. Пользователи получат возможность обновлять паспортные данные и проходить KYC для открытия счета и подачи заявки на кредит, совершать платежи по QR, номеру банковской карты и номеру телефона – все это без ручного ввода данных.

Модуль Max OCR позволяет распознавать паспорта РФ и другие документы, удостоверяющие личность, осуществлять небиометрическую сверку лиц, сканировать платежные QR-коды, номера телефонов, банковские карты и снимать показания счетчиков для оплаты ЖКУ. Все, что нужно сделать пользователю, это навести камеру своего устройства на документ или прикрепить изображение из галереи. Авторские алгоритмы Smart Engines найдут и распознают как печатные, так и рукописные реквизиты.

Распознавание в мессенджере реализовано с помощью технологии WebAssembly. Модуль встраивается в браузерные PWA и мини-приложения интернет-банков и обеспечивает безопасную работу внутри мессенджера без необходимости скачивать, устанавливать и обновлять сторонние дистрибутивы. В отличие от пересылки изображений через мессенджер, модуль Smart Engines работает полностью локально на устройстве пользователя. Это означает, что ни изображения, ни данные на этапе распознавания не покидают устройство.

«В условиях стремительной цифровизации финтех-индустрии банкам важно быстро адаптироваться под растущие ожидания пользователей. Модуль Max OCR объединил все необходимые технологии ИИ, без которых сегодня нельзя представить современный и удобный цифровой банк – распознавание основного разворота паспорта и страницы с пропиской, чтение QR-кодов, платежных реквизитов и документов. С ним кредитные организации смогут выйти на новый уровень доступности и удобства и выстроить полноценные процессы цифрового банковского обслуживания прямо внутри национального мессенджера», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.