ДОМ.РФ пропилотировал применение российских ИИ-агентов в финсекторе

На площадке Ассоциации ФинТех проведена первая широкомасштабная апробация применения ИИ-агентов на базе отечественных больших языковых моделей в финансовой сфере. ДОМ.РФ стал участником проекта и успешно пропилотировал три российских решения для повышения эффективности операционных процессов группы компаний.

В ходе пилота в Банке ДОМ.РФ (входит в группу компаний ДОМ.РФ) были охвачены такие сценарии, как автоматизация документооборота и контроль качества клиентского сервиса. Например, одно из ИИ-решений помогало проверять текстовые ответы сотрудников банка на соответствие параметрам клиентоориентированности. ИИ-агент в автоматическом режиме анализировал общение сотрудников клиентского сервиса и давал объективную обратную связь по улучшению взаимодействия с клиентами.

Также протестированы ИИ-агенты, способные самостоятельно извлекать и анализировать данные из документов, например, договоров подряда на строительство частного дома или актов выполненных строительных работ в сканированном виде. Это может до 20% сократить трудозатраты сотрудников и ускорить процесс обработки документации для дальнейших банковских операций.

«Автономные ИИ-агенты обладают способностью к комплексному анализу, принятию решений и проактивным действиям в рамках заданного бизнес-процесса. Внедрение ИИ-агентов позволяет перейти от периодического контроля к системе постоянного, объективного и, что самое важное, развивающего анализа. В банковских услугах это особенно важно, так как клиенты привыкли к оперативной обратной связи, моментальному оказанию услуг и доступности сервисов 24/7. Кроме того, внедрение ИИ-агентов на базе российских технологий повышает не только удовлетворённость клиентов, но и профессиональный уровень наших команд», — прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Участниками пилота по внедрению ИИ-агентов на площадке АФТ также протестирована методология оценки экономического эффекта внедрения ИИ (разработана на базе Отраслевого клуба ИИ в финансовой отрасли), сформированы предложения по совершенствованию продуктов и нормативно-правовой базы. Кроме того, скорректирована референсная архитектура платформы ИИ, которая ляжет в основу будущих методических рекомендаций. Итоговые наработки загружены в базу знаний Лаборатории ИИ для использования другими участниками Ассоциации ФинТех.

«Совместно с нашими партнёрами была успешна подтверждена гипотеза, что российские большие языковые модели и инструментарий отечественных вендоров подходят для построения ИИ-агентов и могут успешно применяться финансовыми организациями в разных процессах. В ходе проекта реализован ряд кейсов, которые могут развиваться организациями. Успешные наработки были загружены в Лабораторию ИИ и будут использоваться другими участниками Ассоциации», — подчеркнул советник генерального директора по ИИ Ассоциации ФинТех Алексей Сидорюк.