CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Банк «Зенит» расширил возможности цифровых сервисов «Зенит Онлайн»

Банк «Зенит» продолжает развитие цифровых сервисов интернет-банка и мобильного приложения «Зенит Онлайн». Клиентам стали доступны новые функции, которые делают повседневные платежи и контроль расходов ещё удобнее. Об этом CNews сообщили представители банка «Зенит».

В разделе «Платежи» появились: подписки на уведомления о начислении штрафов, налогов и платежей за услуги ЖКХ. Подробный порядок подключения подписок можно найти в инструкции; оплата услуг мобильной связи операторов стран СНГ (Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Армении) — в разделе «Мобильная связь Ближнего Зарубежья»; оплата онлайн-игр поставщиков стран СНГ в разделе «Игры и соцсети».

Новые возможности «Зенит Онлайн» позволяют клиентам быстрее оплачивать наиболее востребованные услуги, а также упрощают контроль за регулярными платежами.

Актуальные версии мобильного приложения «Зенит Онлайн» доступны в RuStore, Samsung Galaxy Store, а также для скачивания напрямую на сайте банка «Зенит».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще