CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

В 2025 году Сбербанк помог жителям СЗФО защитить от мошенников более 3,2 млрд рублей

Высокотехнологичная система противодействия мошенничеству (антифрод-система) Сбербанка и бдительность сотрудников банка помогли спасти более 3,2 млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе. Всего в 2025 г. Сбербанк помог россиянам уберечь от мошенников свыше 360 млрд руб. Это на 20% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк продолжает развивать многоуровневую систему защиты. Ядро системы антифрода — ИИ-модель, которая в онлайн-режиме анализирует десятки миллионов транзакций по более сотни параметров в секунду, в том числе за счет расширенной интеграции с партнерами.

Сегодня наиболее распространены мошеннические схемы под ЖКХ-предлогами: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами. Итог большинства уловок ― убедить людей перевести денежные средства на так называемые «безопасные» счета.

Злоумышленники, в том числе умело используя психологические уловки и методы социальной инженерии, принуждают людей самостоятельно снимать личные сбережения. Распознают и предотвращают подобные ситуации как антифрод-система Сбербанка, так и сотрудники подразделений безопасности и отделений банка.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Мошенники умело манипулируют и оказывают психологическое давление, заставляя жертв самих раскрывать данные или переводить деньги. Мы постоянно совершенствуем технологии безопасности и предоставляем пользователям инструменты для дополнительной защиты. Комплексная работа банка по противодействию мошенничеству позволила сохранить только в Санкт-Петербурге почти 3 млрд руб., в целом по Северо-Западу эта цифра превышает 3,2 млрд руб. При этом напоминаем о самом важном — сохранять бдительность и никогда никому не сообщать персональную информацию».

Сбербанк трансформировал раздел «Безопасность» в своем мобильном приложении в интерактивный квест «Уровни безопасности». Пользователи могут повысить свой статус защиты — от базового до продвинутого — выполняя практические задания: подключая бесплатные сервисы, такие как «Определитель номера» или «Антивирус». При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. В обновленном разделе также доступны инструменты для экстренного реагирования и обучающие материалы по киберграмотности. Обновленный раздел доступен всем пользователям Android, начиная с версии 16.16 «СберБанк Онлайн».

Также на портале Сбербанка «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке знаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще