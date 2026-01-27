CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг во Вьетнаме по QR-коду национальной платежной системы VietQR. Физические лица могут совершать платежи с помощью приложения «Мой МТС» картами любых российских банков.

МТС предоставила всем пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS). С помощью VietQR во Вьетнаме можно расплатиться везде: от крупных торговых центров и пятизвездочных отелей до рынков и такси.

Для оплаты нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа удерживайте иконку приложения «Мой МТС» до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду».

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт любых российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Вьетнама – донги. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

«Вьетнам является одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. В стране действует сервис оплаты по QR-коду, который активно развивается и уже проник во все сферы жизни. Расплатиться с его помощью можно даже у местных уличных торговцев, что значительно упрощает расчеты для россиян. Вьетнам – восьмая страна, где «МТС Финтех» запустил сервис оплаты по QR за границей. Сейчас мы активно работаем над увеличением количества стран и уже в I квартале 2026 г. планируем значительно расширить географию сервиса оплаты по национальным QR-кодам», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android, войти в которое можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету. Помимо QR, во Вьетнаме оплачивать через «Мой МТС» можно с помощью других иностранных QR, а также по российским QR-кодам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще