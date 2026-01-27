CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Диасофт» реализовал комплексный проект по импортозамещению в банке

Компания «Диасофт» реализовала проект по импортозамещению системно значимом банке. ИT-специалисты осуществили замену зарубежных компонентов, применяемых для «Депозитария» и «Обязательной отчетности», на отечественные аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе реализации проекта был выполнен переход с операционной системы Microsoft Windows на Astra Linux и миграция с Microsoft SQL Server на российскую систему управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase от «Диасофт». Смена технологического стека является важным шагом к обеспечению цифрового суверенитета и устойчивого развития бизнеса.

«Депозитарий» и «Обязательная отчетность»: польза для банка

Установленное в банке решение «Депозитарий» (Digital Q.Custody) предназначено для организации депозитарного учета в соответствии с актуальными стандартами рынка ценных бумаг. Решение развернуто на СУБД Digital Q.DataBase, что обеспечивает полное соответствие политике импортозамещения и требованиям Банка России.

При осуществлении депозитарной деятельности в банке обеспечивается учет операций более 100 тыс. активных клиентов по более чем 500 тыс. счетов. Особенность решения «Депозитарий» заключается в его способности обрабатывать и формировать отчетность по большим объемам данных.

Продукт «Обязательная отчетность» входит в состав Digital Q.Custody и предназначен для формирования регламентированной отчетности Банка России в соответствии с РПБУ. Банк использует следующие формы отчетности:

– Форма 0409404: сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал нерезидентов.

– Форма 0409405: сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами.

– Форма 0409707: сведения об осуществлении депозитарной деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию.

– Форма 0409711: отчет по ценным бумагам и цифровым правам.

– Форма 0409718: отчет по заблокированным ценным бумагам.

Стадии проекта

Проект был реализован в несколько этапов. Первым этапом стало обследование ИT-ландшафта заказчика и его адаптация под новую СУБД. После этого было проведено более 700 функциональных и около 300 интеграционных тестирований. В рамках нагрузочного тестирования была согласована модель нагрузки: смоделирован полноценный рабочий день пользователей в пиковый период выплат по корпоративным действиям (с расчетом налога) и построением нескольких форм обязательной отчетности.

Отдельный этап был посвящен внедрению технологии автотестирования решения «Депозитарий» на импортозамещенном стеке. На этой стадии проекта было проведено развертывание решения и обучение сотрудников банка написанию автотестов. Суммарно было пройдено более 2500 различных тестовых сценариев и устранены все замечания.

Максим Селезнев, руководитель решения «Депозитарий», компания «Диасофт»: «Решение «Депозитарий» и продукт «Обязательная отчетность» часто устанавливаются в банках вместе, комплексно. Это объясняется тем, что «Депозитарий» необходим не только для организации депозитарного учета, но и для автоматизации подготовки отчетности в Банк России. Сам проект по импортозамещению уникален – впервые мы провели полную замену всех основных элементов технологического стека на отечественные аналоги. За год команда из более чем 50 ИT-специалистов из разных подразделений «Диасофт» установила несколько решений одновременно, справившись с задачей в согласованные сроки. В ближайшем будущем мы планируем реализацию аналогичных масштабных проектов совместно с другими финансовыми организациями».

