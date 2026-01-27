CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT для КБ «Москоммерцбанк»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, объявила о завершении проекта по проведению оценки соответствия требованиям международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT Customer Security Programme в КБ «Москоммерцбанк» (АО).

Москоммерцбанк активно работает над поддержанием высокого уровня обеспечения информационной безопасности финансовых операций и защиты данных клиентов. Безопасность финансовых услуг и соответствие стандартам, в том числе международным, являются приоритетными задачами для банка.

Для проведения аудита Москоммерцбанк обратился к сертифицированному провайдеру «ДиалогНаука», входящему в список доверенных поставщиков SWIFT “CSP assessment providers”.

SWIFT CSP представляет собой набор требований, направленных на защиту финансовых учреждений от киберугроз и обеспечение безопасных транзакций.

Компания «ДиалогНаука» в рамках проекта провела оценку текущих систем безопасности Москоммерцбанка и подтвердила, что все обязательные контроли выполняются в соответствии с требованиями SWIFT CSP, что было отражено в итоговом отчете.

«Проводя оценку соответствия, банк демонстрирует свою готовность к соблюдению высоких стандартов безопасности, что повышает доверие клиентов и партнеров, а также способствует устойчивости бизнеса в условиях быстро меняющегося финансового ландшафта. Мы гордимся тем, что смогли внести вклад в повышение безопасности КБ «Москоммерцбанк» и его клиентов», – отметил Антон Свинцицкий, директор по консалтингу «ДиалогНауки».

«Оценка соответствия требованиям SWIFT CSP – это важный шаг на пути к обеспечению безопасности наших клиентов и устойчивости нашего банка. Мы понимаем, что киберугрозы становятся все более сложными, и поэтому стремимся обеспечить наивысший уровень защиты», – сказал Олег Задорожный, начальник управления защиты информационных ресурсов КБ «Москоммерцбанк».

